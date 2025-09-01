Костинбродци и ураганен вятър с дъжд и пясък отвяха новака „Германея“ в Сапарева баня

Костинбродци и ураганен вятър с дъжд и пясък отвяха в сблъсъка на новаците „Германея“ в Сапарева баня, а хората на Цветан Видински и Асен Нешев трябваше да преглътнат третата загуба в изминалите пет кръга на подопечния им тим с 0:2. Повече поражения от курортистите има само „Пирин“ /ГД/, в актива на който преди снощния мач с дубъла на „Славия“ в графата победи също се мъдреше кръгла нула. Голямата звезда на гостите Радослав Василев осигури трите точки на сините още до почивката. Юношата на „Славия“ и английския „Рединг“, който в средата на идния месец навършва 35 г., откри резултата в 20-та мин. Половин час след началото бившият нападател на белите от „Овча купел“, „Черно море“, „Арда“ и няколко други наши отбори предреши изхода с безупречно изпълнена дузпа. При изпълнението й се разигра куриозна ситуация, след като топката мина през дупка в мрежата и домакините влязоха в лют спор с главния рефер Кристиян Бучев дали въобще е влязла. Съдията обаче остана непоколебим в решението си да посочи центъра. Гостите поискаха и втори наказателен удар, но не ги огря. Успехът е първи за сините навън и втори в кампанията, което ги настани в топ 5 на класирането, но само на 2 пункта от върха. „Германея“ е под чертата със скромните 2 т.

„Стана здрав мач, от 10-та минута имахме превъзходство, изпуснахме положения да решим мача по-убедително. Второто полувреме метеорологичните условия се влошиха много, но момчетата се бориха здраво. За пореден път бяхме ощетени и не ни дадоха чиста дузпа, но заслужено спечелихме“, заяви председателят на УС на „Костинброд“ Росен Крумов.

Новият лидер „Рилски спортист“ измести „Струмска слава“ от върха след 2:1 на гости на „Балкан“. Георги Тафраджиев вкара за ботевградчани в 55-та мин., но капитанът на скиорите Виктор Генев и в самия край Георги Божилов фиксираха обрата, а попадение на Венци Христов бе отменено. Арбитърът Ивайло Ненков остави двата тима с по 10 души, след като вдигна червени картони на Павел Петков от домакините и Павел Тодоров от „Рилецо“, изгони и наставника на самоковци Пламен Крумов за нахлуване на терена след победния гол.

„ГЕРМАНЕЯ“: Крумов, А. Георгиев, В. Георгиев, Д. Георгиев, Стоянов, Чатов, Рибарски, Атанасов, Соколов, Сл. Наков, Ст. Ангелов. Резерви: Л. Христов, К. Иванов, Тодоров, Говедарски, Златков, Лешай, Костов, Хр. Александров-вр.

„КОСТИНБРОД“: С. Тасев, Л. Георгиев, Ас. Георгиев, С. Иванов, Г. Пашов, Йотов, Стойчев, Гозе, Вълчинов, Д. Васев, Р. Василев. Резерви: Будинов, Игнатов, Мбоу, Гаврилов, Тенев, Ангелов, Мартинез, Р. Крумов, А. Димитров-вр.

ТОНИ КИРИЛОВ





