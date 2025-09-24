Кочериново отличник по събираемост на данъци и такса смет за 2024 г., приходът от хотели едва 373 лв.

Община Кочериново регистрира сериозно увеличение на почти всички местни приходи през 2024 г., което е доста рядко явление в настоящата икономическа ситуация в страната.

При план 346 150 лв. за имуществените данъци, общината е събрала 391 721 лв. Планираните 100 000 лв. от данък върху недвижимите имоти към 31 декември 2024 г. са били 114 358 лв., а в сравнение с предходната година увеличението е с 19 185 лв.

При план 130 000 лв. данък върху превозните средства, събираемостта е 135 143 лв., или увеличението в сравнение с 2023 г. е 20 841 лв. Данъкът при придобиване на имущество при дарения и възмездно е 139 537 лв. /при заложени 112 000 лв./, а увеличението за 1 г. е 28 318 лв.

Неизпълнение на заложените суми се наблюдава само при патентните данъци – вместо 3500 лв. са събрани 2310 лв., както и при туристическия данък – при план 650 лв. в касата на общината са влезли едва 373 лв.

От неданъчните приходи най-голям процент събираемост се наблюдава при такса битови отпадъци – при план 450 000 лв., са постъпили 503 814 лв., а увеличението в сравнение с 2023 г. е със 102 281 лв.

От наеми на имущество за 1 г. общината е събрала 23 239 лв., а от наем на земя при план 143 500 лв., приходът в общинската хазна е 182 167 лв.

Съгласно анализа на бюджета на общината за миналата година той е бил в размер на 13 246 431 лв. От държавните дейности най-много са били разходите за образование – 3 088 478 лв., следвани от социалното осигуряване – 2 795 449 лв. За култура кочериновци са изразходвали 186 395 лв. В раздела за местни дейности най-много харчове е погълнало БКС и опазване на околната среда – 3 564 949 лв., от които близо 3 млн. лв. са капиталовите разходи.

С нулев бюджет е била единствено отбраната и сигурността.

Към 31 декември 2024 г. задълженията на общината към доставчици са били 129 193 лв., а вземанията са възлизали на 280 551 лв., от които най-трудно събираеми са просрочените вземания за местни данъци такса смет от физически и юридически лица, отчете кметът на общината Станислав Горов.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





