Кочериново подписа запис на заповед за близо 1 млн. лв. за проект, който още чака първа копка и е с краен срок за изпълнение 15 септември

Община Кочериново да издаде запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 951 697,62 лв. по проект, на който още не е направена първа копка, но трябва да бъде завършен най-късно на 15 септември 2025 г., решиха общинските съветници. Точката бе включена като извънредна на сесията в петък предвид изключително краткото време от 1 месец, в който заданието трябва да бъде реализирано и прието.

Проектът е за рехабилитация на ул. „Владимир Заимов“ в град Кочериново, ул. „Димитър Благоев“ в с. Пороминово, ул. „Бояна и Васил Котеви“ в с. Стоб и ул. „Методи Попгеоргиев“ в с. Бараково. Прогнозната му стойност е 1 826 058,92 лв. без ДДС. Договорът между община Кочериново и ДФ „Земеделие“ за безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. бе сключен на 20.12.2024 г.

Още на 31 януари 2025 г. ОбС – Кочериново упълномощава кмета Станислав Горов да издаде запис на заповед по проекта на ДФЗ в размер на 10%, или 194 129,82 лв. Процедурата с избор на изпълнител обаче се забавя и сега, когато вече са сключени договорите за рехабилитацията на 4-те улици, а и с оглед изключително краткия срок за изпълнение, се налага януарското решение на съветниците да бъде отменено и авансовото плащане да стане 50% от стойността на проекта, или 951 697,62 лв. без ДДС. На тази стойност трябва да е записът на заповед, който общината следва да представи във финансиращия орган за обезпечаване на получения аванс.

С оглед защита на особено важни държавни и обществени интереси и предвид кратките срокове за изпълнение на дейностите ОбС – Кочериново допусна предварително изпълнение на настоящото решение. Без него срокът за изпълнение от 1 месец трябваше да бъде намален на 2 седмици, докато точката се прегледа от областния управител.

Вчера пред „Струма“ кметът Станислав Горов призна, че има опасност крайният срок 15 септември, да не бъде спазен, което ще доведе до загуба на пари от страна на община Кочериново. „Така е обаче при всички проекти“, уточни Горов. Засега той е оптимист – говорил с фирмата-изпълнител и оттам обещали да се справят с рехабилитацията на улиците в едномесечния срок.

Въпросната фирма е „Нивел Строй“ ЕООД на Венцислав Руйков от гр. Брезник. Тя е една от големите строителни компании в страната, спечелила през последните години десетки обществени поръчки, свързани със строителство на пътища и автомагистрали. На 8 юли „Нивел Строй“ спечели и 4-те обособени позиции на поръчката за рехабилитация на улиците в Кочериново след оспорвана надпревара с мастити фирми в бранша от рода на „Грома Холд“.

За да успее да се вмести в едномесечния срок фирмата трябва да хвърли много работна сила и техника в 4-те селища на общината, защото по улиците има много работа. Улицата в Стоб е с дължина 380 метра, в Кочериново – 958 метра, за „Д. Благоев“ в Пороминово е предвиден ремонт на участък от 490 м, а в с. Бараково ще се ремонтират 285 м, или общо малко над 2,1 км. И 4-те улици са широки по 4-5 метра и са в изключително лошо състояние – на места са без асфалтово покритие, на други – без тротоарна настилка, и масово са със запушени канализации.

