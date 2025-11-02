Кочериновци с репродуктивни проблеми вече с шанс за финансово подпомагане от общината

Жителите на Кочериново с репродуктивни проблеми вече ще могат да разчитат на финансова помощ от общината за изследвания или инвитро процедури. Решението бе взето вчера на сесия на ОбС, на която съветниците приеха правилник за отпускане на финансова помощ от община Кочериново за лечение на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми.

Документът бе приет след сериозни дебати какво ще се случи с парите, които са отпуснати за целта от ОбС, но не са изразходвани през календарната година. Като гарант, че те няма да бъдат похарчени за дупки по улицата, се яви финансистът на общината Костадин Шумантов, който увери съветниците, че неизразходваната сума остава икономия, която автоматично ще се прехвърли в новия бюджет и няма да бъде изразходвана за нищо друго. Първият бюджет на инвитро фонда ще бъде приет с бюджета за 2026 г.

С лека корекция мина и членът в правилника, указващ какъв медицински специалист ще може да удостоверява репродуктивния проблем при семейната двойка – дали това да е задължително лекар с допълнителна квалификация в областта на репродуктивната медицина, или може да е само акушер-гинеколог. Поради липса на достатъчно тясно профилирани специалисти съветниците избраха втория вариант.

Приет бе отчетът за изпълнението на бюджета пред първото полугодие на 2025 г. Приходите и разходите на общината възлизат на 6 222 246 лева. Около 3 622 000 лева са държавните приходи, а от имуществени данъци са събрани около 230 000 лева. Държавните разходи са в размер на 513 000 лева, а тези за местни дейности – 246 698 лева. Задълженията на общината възлизат на около 103 000 лева, докато вземанията са 342 257 лева. Най-трудно събираеми остават просрочените вземания за местни данъци и такса „битови отпадъци“.

Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС, община Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация получи одобрението на съветниците въпреки ропота на администрацията, че извънредните сесии се свикват в извънработното й време.

По искане на частната винарна „Винето“, която нямала адрес, на който да си получава писмата, в Кочериново вчера бе локализирана нова единица, носеща името на местността Джанговица, в която се намират помещенията на фирмата. Джанговица ще бъде включена в националния класификатор на постоянните и настоящи адреси в гр. Кочериново.

Съветниците позволиха на председателя си да ползва 5 дни отпуск, но подложиха на сериозна дисекция молбите от техни съграждани за финансова помощ. Предварително постоянната комисия по труд и социална политика бе отхвърлила и трите постъпили молби за пари поради липса на достатъчно документи.

На сесията бе отрязано искането на Теодор Поповски, чиято дъщеря при игра на катерушка си счупила ръката. Таткото приложил към молбата документи за направен разход на стойност 1300 лв. и ползване на стая за 200 лв., но пропуснал да посочи семейните доходи. „Не“ получи и искане за еднократна финансова помощ за лекарства от мъж, признал си, че злоупотребява с алкохол. С мотива, че дори не са посочени въпросните лекарства, а и няма никаква гаранция, че те ще му помогнат да се излекува от алкохолизма, съветниците порязаха и него. Разчувства ги само молбата на Иван Златарски, който е със 100% инвалидност и онкологично заболяване. Въпреки че и тук документи липсваха, съветниците му дадоха 350 лв.

ВАНЯ СИМЕОНОВА