Коя бактерия често остава незабелязана, но може да бъде причинител на сериозни заболявания

Хеликобактер пилори е бактерия, която често остава незабелязана, но може да бъде причинител на сериозни заболявания на стомашно-чревния тракт. За нея и начините за предпазване и лечение разказа д-р Радослава Црънчева, гастроентеролог в УМБАЛ „Александровска“, предава БНР.

По думите ѝ това е една от най-честите инфекции в света, която засяга около половината от населението. Разпространението ѝ варира според различните региони, но обикновено заразяването се случва още в детска възраст. Пътищата на предаване са фекално-урален или орално-орален. Бактерията се открива в слюнката и изпражненията, което означава, че може да бъде предадена чрез мръсни ръце, замърсена вода, плодове и зеленчуци, при споделяне на прибори за хранене или дори при целувка. „Хеликобактер е бактерия, която не трябва да присъства в стомаха“, подчерта д-р Црънчева.

В голяма част от случаите инфекцията протича безсимптомно и не води до здравословни проблеми. Прогнозата се смята за добра, тъй като въпреки че 50% от световното население е носител, не всеки развива заболяване. Все пак някои щамове на бактерията, особено при хора с определена генетична предиспозиция, могат да доведат до сериозни усложнения като язва на стомаха, язва на дванадесетопръстника и в редки случаи – карцином на стомаха.

Не е необходимо всеки заразен да се изследва. Препоръчително е това да направят хора със симптоми и доказана язвена болест, както и лица с близки роднини по пряка линия, които са имали рак на стомаха. Ако инфекцията не предизвиква оплаквания, няма задължителна нужда от изследване.

Най-добрата превенция според д-р Црънчева е спазването на елементарна хигиена – редовно миене на ръцете, консумация на добре измити плодове и зеленчуци, използване на лични прибори за хранене и избягване на тяхното споделяне. При целувка също съществува риск от заразяване, затова трябва да се има предвид, че хеликобактер е лесно предавана, но при добра хигиена до голяма степен предотвратима инфекция.





