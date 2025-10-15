Коя европейска страна печели класацията за най-гостоприемна

Когато планираме следващото бягство в Европа, кое е първото, което ни идва на ум? Може би безкрайните крайбрежия, вкусната и достъпна храна, или калдъръмените улички, пълни с галерии и винени барове? Всичко това са чудесни причини да стегнем куфара, но има нещо още по-важно: усещането, че сме добре дошли.

Нищо не може да се сравни с онзи момент, в който се изгубваме в непозната уличка, влизаме в малък бар и изведнъж се озоваваме в оживен разговор с местните до затваряне. И според тазгодишните награди на читателите на Condé Nast Traveller през 2025 г. именно това усещане е най-силно в една често подценявана държава.

Победителят в класацията за най-гостоприемна страна в Европа е… Естония. Да, точно така – малката балтийска страна, известна с приказните си гори, дивите плажове и дървените сауни край езерата, изпревари всички „тежки имена“ на Стария континент.

Нейната столица Талин е като оживяла картичка – стар град, включен в списъка на ЮНЕСКО, с пастелни фасади, средновековни стени и скрити вътрешни дворове, които носят духа на Северна Европа. През деня градът е тих и романтичен като приказка, а нощем се превръща в сцена на жива музика, барове с крафт бира, където можем да се стоплим с чаша местен сайдер. Да, въздухът е хладен, но настроението в Естония е всичко друго, но не и студено.

На второ място в класацията е Ирландия – страната, в която доброто настроение (или както местните го наричат craic) е почти национален спорт. Трябва само да влезем в някой пъб в Голуей, и още преди да сме поръчал питие, вече ще имаме нови приятели. На Аранските острови, гидовете разказват легенди, по-стари от каменните руини, а в сърф локации като Бандоран всички са на малко име още преди залез.

Третото място заслужено отива при Португалия – страната, в която хората са толкова слънчеви, колкото и времето. В Порто можем да се насладим на легендарната francesinha – гигантски сандвич, покрит с разтопено сирене, докато гледаме как реката бавно отразява светлините на града.

В национален парк Жереш можем да яздим коне сред един от най-красивите природни пейзажи в страната, а ако се отправим към Азорските острови, ще открием емблематичните езера на Сете Сидадеш – място, което изглежда като излязло от филм. Където и да отидем в Португалия, едно е сигурно – ще се почувстваме като у дома си.

Най-гостоприемните страни в Европа според Conde Nast Traveller за 2025 г. са: