Коя е Елеонора от Радомир – джебчийката със 100 ареста в Мадрид

Елеонора – тя е на 24 години и е истински майстор на превъплъщенията. В магазините за дрехи Елеонора изглежда досущ като управител на обекта, но всъщност дебне за следващата си жертва. Тя е една от мащабната мрежа от над 130 български джебчийки, ппревърнали Мадрид в свой „ловен терен“.

Елеонора попада в полезрението на Алекс и Хавиер от гражданския патрул в Мадрид, които я хващат в крачка при опит за кражба на телефон от нищо неподозиращ турист. Според доброволците, българските джебчии са специалисти именно в магазините за дрехи, автобусите, асансьорите и гарите. Те започват своята „кариера“ още в ранна възраст, често като част от организирани престъпни групи или фамилии.

Статистиката за Елеонора е шокираща: само в Мадрид тя е била арестувана повече от 100 пъти. Въпреки това младата жена не е прекарала нито един ден зад решетките. Причината е законова вратичка в Испания – ако стойността на откраднатото е под 400 евро, се налага единствено глоба. „Глобите са нищожни – около 200-300 евро. Те често казват, че нямат пари, не плащат и просто си тръгват без затвор“, разказват от гражданския патрул.

Според разследването, тези групи могат да генерират между 2000 и 3000 евро чиста печалба на ден. „Таргетират туристи, които носят по 500-600 евро в себе си. Ако имат 5 или 6 успешни удара, парите веднага се изпращат в България за покупка на големи къщи. Контрол на практика няма“, споделят информирани източници.

Освен от кражбите, джебчийските групи пестят и от битови разходи, възползвайки се от специфичното испанско законодателство. Те често се нанасят незаконно в празни жилища, откъдето съдът не може да ги изгони в продължение на една или две години, особено ако имат деца. Така те живеят напълно безплатно, докато „работят“ по улиците.

Проверка на NOVA по личните документи на Елеонора отвежда до Радомир. На посочения адрес има поддържана къща с нова дограма и нов покрив, високи порти и катинар. В двора се виждат детски играчки и барбекю, но хората ги няма.

Съседите в Радомир не общуват с фамилията, но слуховете са публична тайна. „Тях ги няма, по чужбина са. Казват, че Елеонора е джебчийка – 100 на 100 е вярно, така се чува от хората“, споделя съседката Росица. Други местни жители разказват, че семейството принадлежи към известен ромски клан – Кардараши.

Въпреки че патрулите в Мадрид забелязват лек отлив на български и румънски групи в столицата, това не означава, че те са спрели дейността си. „Елеонора днес е в Мадрид, утре в Барселона, после в Лондон, Амстердам, Париж или Италия“, казват Алекс и Хавиер.

Нищо не може да ги спре, защото са навсякъде в Европа. Снимките на едни и същи лица се разменят между граждански групи и полицейски служби от Германия до Нидерландия, но организираните групи просто сменят града и държавата, продължавайки своя бизнес безнаказано.

Източник: Нова телевизия