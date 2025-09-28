Коя е най-честата причина за развод

Изневярата вече не е основната причина за развод, сочи изследване на водещи юристи по семейно право във Великобритания.

Специалистите установиха, че най-честата причина за края на брака е усещането на двойките, че вече не са влюбени и че са се отдалечили един от друг.

Проучването, осъществено от консултантската компания „Грант Торнтън“, показва, че броят на предбрачните договори рязко се е увеличил и че много двойки отлагат развода заради рецесията, надявайки се на по-добро разпределение на имуществото след възстановяването на икономиката.

По официални данни броят на разводите в Англия и Уелс е намалял до най-ниското си ниво от 1974 г., тъй като все по-малко двойки избират да се оженят.

За целите на изследването си „Грант Торнтън“ анкетирала 101 водещи юристи по семейно право.

Те заявили, че извънбрачните връзки са били основната причина за края на брака във всички години от началото на изследването през 2003 г.

Тази година обаче

изневярата била изместена от усещането на двойките, че вече не са влюбени един в друг.

Процентът на адвокатите, които посочват извънбрачните връзки като основна причина за раздялата на клиентите им, е 25% и той е достигнал най-ниското си ниво от началото на провеждането на изследването.

Но отдалечаването един от друг и липсата на любов стават все по-чести причини за раздяла, посочени от 27% от юристите, участвали в проучването.

Специалистите по бракоразводни дела смятат, че хората вече не са готови да се примиряват с нещастен брак, както е било в миналото.

Сред другите чести причини за развод са кризата на средната възраст при един от партньорите, емоционален или физически тормоз, „неразумно поведение“ и финансови проблеми.





