Коя е Рая Назарян – новият председател на Народното събрание

Наталия Киселова подаде оставка като председател на Народното събрание, а мястото ѝ бе заето от Рая Назарян от ГЕРБ-СДС, която пое ръководството на пленарното заседание.

На 28 октомври, след среща между ГЕРБ, „БСП – Обединена левица“ и ИТН, стана ясно, че ротацията на председателското място в парламента ще се извършва на всеки десет месеца.

Коя е Рая Назарян

Рая Назарян е родена е на 16 септември 1985 г. във Варна. Средното си образование завършва във варненската Хуманитарна гимназия „Константин Преславски“ и „Право“ в Университета за национално и световно стопанство.

Назарян е адвокат с повече от 12 години юридически стаж, от които десет – като адвокат със специалност в областта на облигационното, вещното, застрахователното, семейното и наследствено право и свързания с това богат процесуален опит по търговски, граждански и административни съдопроизводства пред българския съд. Специалист по медиация и извънсъдебно уреждане на правни спорове.

Член на Софийската адвокатска колегия, съдружник и съучредител на Адвокатско дружество.

Депутат е в 48-ото, 49-ото, 50-ото и настоящето Народно събрание.