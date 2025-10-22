КПК: Съвместяването на длъжностите член на УС и шеф на отдел „Правен“ като при Спас Попадиин в ЮЗДП не води до конфликт на интереси

Комисията за противодействие на корупцията /КПК/ не откри конфликт на интереси при председателя на УС на ЮЗДП Спас Попадиин, срещу когото на 14 май постъпи сигнал, че съвместява длъжността с тази на главен юрисконсулт в предприятието. Според автора му Попадиин в качеството си на главен юрисконсулт е подготвял документи, свързани с обществени поръчки, а като член на УС ги е одобрявал.

Проверката на КПК включи и документи, изискани от Министерството на земеделието и храните – принципал на държавното предприятие.

Хронологично Спас Попадиин работи в ЮЗДП от 18.07.2011 г., когато е назначен за юрисконсулт, а на 3 май 2023 г. става началник на правния отдел. На 16.12.2024 г. със заповед на министъра на земеделието и храните Спас Попадиин е назначен за член на УС /представител на държавата/ на ЮЗДП. Същия ден е подписан и договор за управление № РД58-49/16.12.2024 г., с който министърът на земеделието възлага на Попадиин да участва в управлението на ЮЗДП със срок до провеждане на конкурс за мястото, но за не повече от 6 месеца. С допълнително споразумение на 13.06.2025 г. страните са договорили нов 6-месечен период.

На 09.01.2025 г. УС на ЮЗДП избира Спас Попадиин за председател на УС на ЮЗДП и той подава декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК, в която е декларирал, че заема длъжността „началник” на отдел „Правен“ на ЮЗДП и не извършва дейност, която съгласно Конституцията или закона е несъвместима със заеманата длъжност.

През юли 2025 г. Попадиин спечели конкурс и пое управлението на ЮЗДП като председател на УС за срок от 5 г.

От направената от КПК справка в Регистъра на обществените поръчки се установява, че като началник на отдел „Правен“ Попадиин е участвал в работата на комисии, назначени за провеждане на обществени поръчки, като последната такава комисия е сформирана на 27.12.2024 г.

Според КПК основният фактор за липсата на конфликт на интереси при Попадиин са различните задължения и правомощия на УС на ЮЗДП и на шефа на правния отдел. Например УС взема решения за закупуване, разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи с балансова стойност до 30 000 лв. и предлага на министъра на земеделието и храните да вземе решение за такива с балансова стойност над 30 000 лв. След решение на УС за разходване на средства от стопанската дейност на предприятието или от специалния фонд „Инвестиции в горите“, когато стойността е над 30 000 лева, решението на съвета отново се представя на министъра на земеделието и храните с искане за разрешение за разходване на необходимите средства. Освен това УС няма правомощия, свързани със самото провеждане на обществени поръчки в предприятието, а те се организират и провеждат от директора на предприятието и директорите на държавните горски и държавните ловни стопанства.

Разминаване КПК е открила и по отношение на двамата работодатели на Спас Попадиин – като началник на отдел „Правен“ на ЮЗДП негов работодател е директорът на предприятието, а като член на УС – министърът на земеделието и храните. Трудовото му правоотношение, в т.ч. и възнаграждението му като началник на отдел, нямат пряка връзка с неговите правомощия като член на УС на ЮЗДП, е преценката на антикорупционния орган.

„УС не е съгласувал изготвени от Попадиин в качеството му на началник на отдел „Правен“ документи във връзка с провеждането на обществени поръчки. От друга страна, в качеството се на началник на отдел Спас Попадиин е лице, което е част от администрацията на държавното предприятие, и като такъв подпомага осъществяването на правомощията на органите на управление на същото. Т.е. има съвпадение на целите на органа на управление на ЮЗДП и на неговата администрация, което изключва наличието на частен интерес и облага в конкретния случай“, категорични са от КПК.

ВАНЯ СИМЕОНОВА