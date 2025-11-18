Крадец нахлу в хола на семейство посред нощ в Долна Диканя

Неканен гост посред нощ завари жена в хола си в Радомирското село Долна Диканя. Ева Станкова малко преди това приспала детето си и се готвела да ляга, когато чула шум от хола. Неизвестен маскиран мъж се изправил срещу ужасената жена, която изпищяла, съпругт й се втурнал да гони крадеца, но той потънал в мрака.

„Искам да споделя ужасяващо изживяване снощи, 14.11 тук в къщи в Долна Диканя, след като заварих маскиран изрод насред хола ни около 23:00ч!!!

Да, още не заспали, урода се беше вмъкнал. Мъжът ми вече спеше до мен, а аз точно приспах детето в другата стая и си легнах и аз.Четях си на телефона, когато чух шум. Чувах го около 1-2-3мин.

Бях убедена, че е детето, защото много често се мести при нас нощем.

И нищо неподозираща станах. И тръгнах по посока на лекото шумолене. В коридора пред вратата на хола съзрях изрода с маска и ръкавици! Помня, че тогава осъзнах какво виждам и какво се случва. Закрещях с цяло гърло. Изродът побягна и за да ме избегне някак (не че имаше какво да му направя в този мег) ме изблъска с простора с дрехи, който уж за малко вкарах от вън насред антрето.

Побягна, мъжът ми вече на крака от истерията ми тръгна след него…но за съжаление избяга. Все пак той вероятно има опит в такива бягства, а ние не очакващи в наше мирно село такава наглост, не бяхме подготвени на ниво“, споделя Ева.

Подаден е сигнал в полицията, предадени са и записите от камерите в района на къщата. Семейството вярва, че полицията ще открие крадеца и тожй ще бъде наказан.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА