Крадец от бандата, отмъкнала 128 кг медна ламарина от покрива на театъра в Благоевград, остава под „домашен арест“

Над 3000 лв. са щетите от престъплението, извършено преди 1 г. – повече, отколкото апашите взели за скрап

Окръжен съд – Благоевград остави в сила мярка за неотклонение „домашен арест“ на 21-годишен, обвиняем за кражба на покривна ламарина от сградата на Драматичния театър в Благоевград. Магистратите потвърдиха определение на Районен съд – Благоевград, с което по отношение на обвиняемия е наложена втората по тежест мярка за процесуална принуда.

На 21-годишния мъж е повдигнато обвинение за това, че в периода от 13.02.2025 г. до 10:50 часа на 14.02.2025 г., в съучастие и като съизвършител, е отнел чужди движими вещи – 128 кг медна ламарина от козирка на сградата на Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград, на стойност около 3225,60 лв. (1649,22 евро).

Тричленният състав на Окръжен съд – Благоевград прие, че събраните по делото доказателства обосновават наличие на обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към престъпната дейност, за която му е повдигнато обвинение. Сред доказателствата са свидетелски показания, подкрепени от писмени доказателствени източници, протоколи за оглед на местопроизшествие, веществени доказателства, протокол за доброволно предаване, както и изготвени експертизи. Съдът отчете и данни за недобросъвестност в процесуалното поведение на обвиняемия, което обуславя реална опасност от укриване.

По отношение на представените доказателства за влошено здравословно състояние на лицето съдът прие, че такова е налице, но то не представлява пречка за изпълнението на наложената мярка, която позволява адекватен контрол върху здравословното му състояние. Предвид липсата на нови обстоятелства, налагащи изменение на мярката, и с оглед целите на чл. 57 от Наказателнопроцесуалния кодекс, съдът счете определения в случая „домашен арест“ за правилна, законосъобразна и изпълнявана в разумен срок мярка за неотклонение. В тази връзка обжалваното определение на Районен съд – Благоевград беше потвърдено.

Както „Струма“ писа, дръзкото посегателство бе извършено от банда крадци. Двама се качили на покрива над барчето към театъра и започнали да демонтират ламарината, други двама ги чакали отдолу като „отцепка” и се оглеждали да не дойде някой. След като успели да отпорят значителна част от медната ламарина от покрива над барчето и над входа за театъра, крадците избягали заедно с плячката. Ламарината е пласирана по най-бързия начин в пунктове за скрап – една част при жп гарата в Благоевград, а друга – по стария път за с. Железница. Кражбата е разкрита за няколко часа от полицаите от Първо РУ – Благоевград след преглед на записите за видеонаблюдение.

Задържани бяха 4-ма от извършителите, които са на възраст от 16 до 22 години и с множество криминални прояви. В хода на разследването е установено, че ламарините били изкупени за 13 лв. за килограм, но това не е отразено в дневника за покупки от клиенти, което е задължително. Според криминалисти за това нещо работниците в пунктовете за скрап рискуват да бъдат подведени под наказателна отговорност като съучастници в кражба или за вещно укривателство.

След престъплението репортер на „Струма“ разговаря със служител от охранителната фирма, която пази театъра. По ирония на съдбата той бил дежурен в нощта на кражбата и е правил няколко обхода около сградата. За да се покатерят на покрива, крадците използвали дървена маса. Те са действали в късните часове, когато всички спят, но пък са заснети от камерите за видеонаблюдение.

Кражба на медни ламарини от покрива на театъра имаше през декември 2021 г, като тогава около 30 кв.м от металното покритие над козирката бе изкъртено от нощните апаши.

