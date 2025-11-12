Министър Ив. Иванов: Крайният срок за завършване на едното платно от магистрала „Струма“ е 2031 г.

Крайният срок за завършване на едното платно от магистрала „Струма“ през Кресненското дефиле е 2031 г., каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на блицконтрола в ресорната парламентарна комисия. Плановете за второто платно все още не са финално уточнени, като предстои изясняване на габарита, трасето и съгласуване с Бернската конвенция и еколозите относно въздействието върху фауната.

За едното платно – Източен вариант, е възложена процедура по избор на изпълнител на идеен проект, а за другия лот – обход на Кресна, през тази седмица е разписано разрешението за строеж, което се очаква да бъде публикувано в „Държавен вестник“ евентуално в петък, с което да започнат реалните строително-монтажни работи по обхода, каза министърът. Надяваме се до края на месеца да имаме Акт 2А подписан, съответно да направим първа копка, защото това е най-важната част, която трябва да бъде построена, за да спрем този ад в Кресна, който се получава в момента, каза председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Йордан Вълчев, който също присъства на заседанието на комисията. Той посочи, че за обхода строителят има готовност със засилени темпове да започне строежа и ще се опита да го довърши по-рано от предвидените две години по договор. Йордан Вълчев, съобщи, че в момента в процедура за проектиране и екологична оценка е другото платно, за което надеждата на еколозите е, че ще бъде най-щадящо и вероятно, по-думите му, най-доброто нещо, което може да се направи е то да бъде „залепено“ до съществуващото.

Министърът съобщи, че за обхода на Симитли също предстои процедура за избор на изпълнител.БТА