Край Кулата: Митничари спипаха недекларирани и фалшиви стоки в товарен автомобил

При митническа проверка на товарен автомобил на магистрала Струма бяха установени голямо количество недекларирани и фалшиви смарт часовници, декоративна козметика и безжични слушалки.

На 28.09.2025 г., на магистрала Струма в района на с.Кулата митническите инспектори от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в Териториална дирекция Митница София спират за проверка превозно средство, пътуващо от Гърция за Полша. При извършения частичен контрол митническите служители отварят около 10 колета в задната част на полуремаркето, които съдържат стоки с произход Китай. Поради съмнение, че се превозва товар, различен от описания в митническите документи и при съмнение за наличие на защитени марки, автомобилът е селектиран за щателна митническа проверка. Установено е, че в камиона се превозват 320 смарт часовници, 13 колета с 10 768 червила, 32 комплекта за гримиране, както и 132 детски гримове, които не са декларирани в товарителниците. Митническите инспектори откриват и 5 колета с 450 броя безжични слушалки, наподобяващи дизайн на световна марка, за които са налице основателни съмнения за нарушаване на права върху интелектуална собственост.

Изброените стоки са иззети като предмет на митническо нарушение и на нарушение на права върху интелектуалната собственост.

Извършените проверки са част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България като пълноправен член на Шенгенското пространство.