Край на проблемите: Три зодии навлизат в нова ера на щастие на 2 февруари 2026 г.

С настъпването на 2 февруари 2026 г. три зодиакални знака ще прекрачат прага на нова ера, белязана от емоционално изцеление. Предстои ни сблъсък с реалността.



Директното движение на Нептун ще разсее илюзиите, които са изкривявали нашето себевъзприятие и емоционална действителност. Резултатът от този процес ще бъде яснота и усещане за абсолютна сигурност. На този ден три зодии ще имат възможността да влязат в нова ера и ще преоткрият версия на себе си. Истината ще излезе наяве.



Денят ни освобождава от мрачните чувства на несигурност. През този период ще се чувстваме силни и целеустремени. Ще изпитаме щастие, че най-накрая сме се отървали от самозаблудите, защото истината носи много повече свобода от живота в лъжа. Ще захвърлим несигурността, защото най-сетне ще осъзнаем значението на любовта към себе си, а това е прекрасно.

Рак



Време е за емоционална истина, Раци, и на 2 февруари ще бъдете напълно готови за нея. По време на директния Нептун ще осъзнаете каква голяма част от вашата несигурност произтича от попиването на настроенията и очакванията на другите хора.



Емпатията определено има и своите недостатъци и на този ден ще разберете, че се нуждаете от собствено пространство. Поставянето на граници се оказва единственият начин да запазите здравия си разум. Защо да прекарвате време в несигурност, само защото някой друг се чувства така?



Тези хора имат свой собствен път за изцеление, който не е вашият. Хубаво е, че сте състрадателни, но не е нужно да поемате и тяхната несигурност. Осъзнаването на този факт ви дава предимство и ви позволява да навлезете в нова ера на изцеление.

Стрелец



Прекарали сте твърде много време, чувствайки се несигурни за твърде много неща, Стрелци. Оказва се, че по време на директния Нептун ще придобиете гледна точка, която ще ви позволи да наблюдавате всичко отстрани, вместо да бъдете погълнати от него.



На 2 февруари ще прозрете, че сте раздавали твърде много от себе си. Мислели сте си, че трябва да бъдете човек, на когото другите се възхищават или към когото се стремят, но това е изтощителна нагласа. Дайте си почивка. Не сте тук, за да угаждате на тълпата, а само на себе си.



Това е денят, в който ще осъзнаете и ще се освободите от този товар. С други думи, ще излезете от състоянието на несигурност и ще навлезете в нова ера на изцеление. Изстреляйте тази стрела!

Водолей



За вас, Водолеи, директното движение на Нептун е изцяло свързано със самооценката. По време на този транзит навлизате в нова ера на изцеление. Ще се почувствате толкова добре в кожата си, че дори може да се уловите как се смеете. Моментът, в който осъзнаете, че няма нужда да се самообвинявате просто затова, че сте такива, каквито сте, е моментът на истинското освобождение.



На 2 февруари ще видите как слънцето залязва над вашите несигурности, които избледняват веднъж завинаги. Това е любов към себе си и най-накрая разбирате какво означава тя.



Несигурността изчезва, защото вече знаете кои сте. Доверяваш се на това, което можете да предложите, и вече не се съмнявате дали заслужавате аплодисменти за усилията си. Вие сте просто себе си – щастливи и свободни.