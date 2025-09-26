КРАЙ НА САГАТА! Събарят руините на бара на Смърдулката в благоевградския жк „Запад“, над 5 г. приютявали клошари

Приключи сагата с рушащия се някогашен бар „Уест“ в жк „Запад“, известен сред благоевградчани като заведението на Смърдулката по прякора на последния му наемател Емил Стефанов. За съборетината, събираща от години бездомници, има множество сигнали до кметството в последните години от жителите в квартала. Вчера общината започна премахване на руините, багер изгребваше поломените от години стени и стъкла, а с оксижени режеха оцелели части от конструкцията.

Вестник „Струма“ многократно сигнализира, че известното някога заведение от години е сборище на клошари и наркомани. Преди 5 години жители на квартала алармираха градската управа чрез „Струма“, че от кметството спешно трябва да се предприемат мерки за обезопасяване на района заради потрошените витрини и застрашително наклонени подпори на навесите, опасни за минувачи.

Преди 10-ина години ресторантчето в междублоковото пространство при пазарчето в жк „Запад“ събираше клиенти от целия град с вкусна храна и прохладна тераса. Помещението е общинско и се отдаваше под наем, като последният наемател, спечели търг да го стопанисва, бе покойният Емил Стефанов-Смърдулката, който се занимаваше основно с търговия с цигари. Той така и не го пусна в експлоатация и натрупа солиден дълг към общината от над 15 000 лв., заради което договорът му бе прекратен.

Няколко години отне на общината да издири некоректния си наемател и през 2019 г. успя да изземе обекта. Оказа се, че ламариненото барче било разширявано полузаконно полунезаконно. Преди 5 г. общински служители обясниха, че от дострояването има около 100 кв.м с удостоверение за търпимост, но коя част е била законна и коя не, така и не стана ясно.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА






