Край на слуховете: Дженифър Анистън проговори за децата, инвитро процедурите и разбитите митове

В интервю за ноемврийския брой на Harper’s Bazaar UK 56-годишната актриса разкри, че е водила двaдесетгодишна битка за бебе, включително инвитро процедури и алтернативни терапии.

„Опитвах се да забременея. Години и години на спекулации… беше наистина тежко. Правих инвитро, пиех китайски чайове. Бих дала всичко, ако някой ми беше казал по-рано да си замразя яйцеклетките. Но сега… корабът отплава. И нямам съжаления.“

Слуховете я наранявали, но вече не ѝ влияят

Актрисата признава, че обвиненията, че е егоист или работохоличка, са я наранявали в миналото.

„Те не знаят през какво съм минала. Аз не съм длъжна да разказвам за медицинските си проблеми. Но всички сме хора. Писна ми да слушам, че съм сама, защото съм кариеристка.“

Днес, с повече зрялост и увереност, Анистън споделя:

„Семейството и приятелите ми знаят истината. Новините отминават. Понякога изпитвам нужда да поправя лъжите, но после си казвам – струва ли си?“

Миналото ѝ с Брад Пит и Джъстин Теру

Дженифър беше омъжена за Брад Пит от 2000 до 2005 г., а раздялата им съвпадна с началото на връзката му с Анджелина Джоли. В годините след това често се твърдеше, че той я е напуснал, защото тя не искала деца – нещо, което Анистън категорично отрича.

„Твърдението, че съм го отблъснала, защото не искам дете, е абсолютна лъжа.“

През 2015 г. тя се омъжи за актьора Джъстин Теру, но се разведоха през 2018 г.

Ново начало и нова любов

През юли 2025 г. стана ясно, че Анистън е открила нова любов – този път с хипнотизатора Джим Къртис, с когото е в страстна връзка. Макар и корабът на майчинството да е отплавал, актрисата изглежда по-силна, по-спокойна и по-истинска от всякога.