Кракът на Шкумбата отложи концерт, петричкият комик влиза за операция

Кракът на Шкумбата не само че отложи присъствието му на концерт в Белоградчик, но предизвика и истинска буря от фантазии, в това число и как бил попаднал в сериозна катастрофа. Знайни и незнайни хора го пратиха в тежко състояние из лечебните заведения на страната.

Продуцентът на шоуто „Пеещи артисти“ Игор Марковски разказа как всъщност са се случили нещата. Петричанинът Димитър Туджаров-Шкумбата е част от този спектакъл и се обадил на продуцента, че няма да може в четвъртък да присъства, защото има проблеми с крака. Всичко се случило точно на връщане от шоуто в памет на Тодор Колев в Шумен миналата седмица. Тогава си наранил стъпалото и не му обърнал особено внимание. Но с времето кракът не се оправил и се наложило посещение при доктор, който му насрочил час и обявил, че поне няколко дни няма да може да ходи както трябва.

„Влиза на малка, скромна манипулация. Тя е отдолу на стъпалото. Не може да стъпва, не може така да излезе на сцена. А там не може да седи на стол, това е Шкумбата, все пак!“, поясни Марковски пред „Телеграф“.

В типичния си саркастичен стил Шкумбата реши да украси ситуацията в социалните мрежи: „Благодаря ви за загрижеността, но новината за катастрофата е фалшива! Вратата на майбаха просто ми прищипа пръста на крака“, възкликна комикът. После все пак влезе в сериозен тон и добави бодро: „Чакам ви на 13 август във Варна“.

Марковски пък поясни, че се чудили дали да не твърдят как колата била „Ролс-Ройс“, но после явно решили да преминат към немската мощ на майбаха.





