Кралска кладница на грил с билки

Дата:
от: Готви със Струма
( 338 )

Необходими продукти

  • кралска кладница – 400 г
  • зехтин – 3 с.л.
  • соев сос – 1 с.л. (по желание)
  • чесън на прах – 1/2 ч.л.
  • черен пипер – 1/2 ч.л.
  • пресен розмарин и мащерка – 2 – 3 стръкчета
  • сол – на вкус

Начин на приготвяне

Гъбите се измиват, подсушават и нарязват по дължина на дебели филии (като пържоли).

Намазват се със зехтин, подправят се със сол, черен пипер и чесън на прах. Може да се поръсят и с малко соев сос за по-дълбок вкус.

Загрява се скара и гъбите се запичат по 3-4 минути от всяка страна, докато придобият златист загар и апетитен аромат. Поднасят се топли, поръсени с пресни билки (розмарин и мащерка)./готвач.бг



