Кралска кладница на грил с билки

Необходими продукти
- кралска кладница – 400 г
- зехтин – 3 с.л.
- соев сос – 1 с.л. (по желание)
- чесън на прах – 1/2 ч.л.
- черен пипер – 1/2 ч.л.
- пресен розмарин и мащерка – 2 – 3 стръкчета
- сол – на вкус
Начин на приготвяне
Гъбите се измиват, подсушават и нарязват по дължина на дебели филии (като пържоли).
Намазват се със зехтин, подправят се със сол, черен пипер и чесън на прах. Може да се поръсят и с малко соев сос за по-дълбок вкус.
Загрява се скара и гъбите се запичат по 3-4 минути от всяка страна, докато придобият златист загар и апетитен аромат. Поднасят се топли, поръсени с пресни билки (розмарин и мащерка)./готвач.бг