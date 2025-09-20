Кралска кладница на грил с билки

Необходими продукти

кралска кладница – 400 г

– 400 г зехтин – 3 с.л.

– 3 с.л. соев сос – 1 с.л. (по желание)

– 1 с.л. (по желание) чесън на прах – 1/2 ч.л.

– 1/2 ч.л. черен пипер – 1/2 ч.л.

– 1/2 ч.л. пресен розмарин и мащерка – 2 – 3 стръкчета

– 2 – 3 стръкчета сол – на вкус

Начин на приготвяне

Гъбите се измиват, подсушават и нарязват по дължина на дебели филии (като пържоли).

Намазват се със зехтин, подправят се със сол, черен пипер и чесън на прах. Може да се поръсят и с малко соев сос за по-дълбок вкус.

Загрява се скара и гъбите се запичат по 3-4 минути от всяка страна, докато придобият златист загар и апетитен аромат. Поднасят се топли, поръсени с пресни билки (розмарин и мащерка)./готвач.бг





