Красавица от Земен закри модно ревю в Италия с бебе на ръце и обра овациите на публиката, отличиха я с престижна награда

„Мис България Свят 2017” Вероника Стефанова отново успя да изненада и вдъхнови – този път по време на модно събитие в италианските градове Лече, Бриндизи и Таранто. Красавицата, родом от Земен, излезе на подиума с третото си дете – бебе само на няколко месеца, превръщайки дефилето в символ на женственост и майчинска сила, пише edna.bg.

В паузите между отделните дефилета Вероника намери време да накърми дъщеричката си, а кулминацията настъпи във финала на ревюто, когато тя закри шоуто с малката на ръце. Публиката я изпрати с бурни аплодисменти, а организаторите я отличиха с престижна награда за модните й успехи и международното й присъствие.

Историята на Вероника Стефанова обаче е много повече от поредния успех на модния подиум. Тя започва кариерата си още като дете и постепенно се превръща в едно от разпознаваемите лица на българския моден свят. Още преди да спечели титлата „Мис България Свят“ през 2017 г., участва в редица конкурси за красота и дефилета, а днес съчетава ролята на модел с тази на предприемач – тя управлява собствен салон за красота.

Освен блясъка на сцената, Вероника не се страхува да говори и за трудните теми – открито е споделяла за своята битка с анорексията, превръщайки личната си история в послание на подкрепа за други момичета. Завършила е „Политически науки“, но признава, че най-важната роля в живота й е тази на майка. Днес тя се радва на три деца и вдъхновява с начина, по който съчетава професионалните успехи и семейството.

Със своето последно участие в Италия Вероника Стефанова показа, че красотата не е само в излъчването и модните постижения, а и в силата да съчетаваш кариера, женственост и майчинство – с лекота, стил и много любов.





