Красивата петричанка В. Керемидчиева изгря на модния подиум с най-красивата рокля на носителя на „Златна ножица 2025“

Красивата петричанка Велислава Керемидчиева бе избрана от дизайнера Радичев да демонстрира най-впечатляващата рокля от последната му колекция, която му донесе наградата „Златна ножица 2025“ за принос към луксозната мода. Това стана завчера на бляскава церемония в София, където Академията за мода раздаде своите годишни награди, отличавайки 11 постижения. Събитието се провежда вече три десетилетия.

Керемидчиева беше безспорната перла в колекцията на младия дизайнер. Носителката на титлата „Мис България – Петрич“ и една от финалистките на конкурса за красота „Мис България“ за 2024 г. има десетки национални и международни награди от конкурси, свързани с красотата и модата, но и с литературата. Слабостта й обаче е математиката и поне засега идеите й са да се занимава с архитектура.

ВАНЯ СИМЕОНОВА