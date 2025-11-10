Красива стюардеса от пернишкия кв. „Мошино” се венча за сръбската звезда МС Стоян

БГ булката си взе сръбският певец МС Стоян – това е стюардесата Анелия Трифонова от пернишкия квартал „Мошино“, затова и сватбата им се състоя в миньорския град. 42-годишният Марко Стойкович сам се похвали в социалните мрежи, че се е оженил, но запази в тайна всички подробности около щастливото събитие. Лицето на булката той скри с огромно червено сърце, но българското знаме от ритуалната зала го издаде, че е станал зет у нас, пише „Телеграф”.

Музикантът пусна предимно кадри, на които булката е в гръб, а тя се оказа красавица. Казва се Анелия Трифонова, 16 г. е по-млада от него и след подписването на брака е приела фамилията му. От профилите й в социалните мрежи става ясно, че през 2018 г. тя е завършила Гимназията с преподаване на чужди езици в Перник, а по време на пандемията през 2022 г. е започнала работа като стюардеса. В биографичните си данни перничанката е посочила, че работи в родния авиопревозвач „България Еър“.

Миналото лято тя се е похвалила, че е обслужвала ВИП пътници на борда като Карлос Насар, Илиана Раева и Георги Глушков, и е споделила снимки с тях от полета, както и от посрещането им на летището.

През пролетта пък дамският екипаж е гостувал в кухнята на шеф Виктор Ангелов и са участвали в кулинарното риалити „Хелс хитчън“. Няма обаче нито една публична снимка със съпруга си.