Красимир Вълчев: Обвързваме приема и финансирането във висшето образование с нуждите на пазара на труда

„Министерството на образованието и науката и Министерският съвет провеждат последователни политики за по-тясно обвързване на приема и финансирането във висшето образование с потребностите на пазара на труда и на обществото“. Това заяви министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев.

По думите му образованието и пазарът на труда са два различни пазара, които не винаги са в синхрон. „От една страна е пазарът на образованието, а от друга – пазарът на труда. Търсенето на образование понякога се разминава с реалните потребности на икономиката. Именно затова работим за увеличаване на приема в едни професионални направления и за ограничаването му в други“, обясни Вълчев.

Министърът уточни, че се увеличава приемът в инженерно-техническите, аграрните и хуманитарните науки. Определени са и приоритетни професионални направления, в които държавата стимулира обучението чрез стипендии.

„Имаме и защитени специалности – те са уникални по съдържание и се предлагат само в едно висше училище. Финансираме ги допълнително, за да се запазят като центрове на обучение, защото обществото има нужда от тези специалисти“, посочи Вълчев.

Той допълни, че студентите в направленията с очакван бъдещ недостиг на кадри на пазара на труда са освободени от такси. В списъка на защитените специалности са добавени италианска филология, дирижиране на народен хор, дирижиране на народни състави, дирижиране на народен театър, както и професионалното направление „Металургия“.

Особен акцент министърът постави върху недостига на медицински сестри, който определи като един от най-сериозните проблеми в здравеопазването. „Имаме нужда от три пъти повече студенти, които да завършват тази специалност. След като миналата година премахнахме таксите за обучение, отчетохме ръст от 36 процента в приема. Това не е достатъчно, но е важна крачка напред“, каза Вълчев.

По отношение на медицинското образование министърът в оставка подчерта, че проблемът не е в липсата на кандидати. „Имаме интерес към обучението у нас, но висок процент от завършилите медици заминават да работят в чужбина“, обясни Вълчев.

Той припомни още, че срокът за заявяване на избора на незадължителна матура за зрелостниците е 28 февруари.