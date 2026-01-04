Красимир Герчев за Старчевата: Отворихме път на доброто, поканихме Новата година да влезе в Разлог с усмивка

Старчевата! Отворихме път на доброто, поканихме Новата година да влезе в Разлог с усмивка, заедно – с огромно хоро, с преклонение и любов

И тази година, Разлог изживя Старчевата – жива, споделена.

И тази година събудихме 2026 с уникалния си празник – със звън на чанове, с тъпани и зурни, с трепета на сърцата на хиляди, с огромно и красиво разложко хоро.

Чаушите прочистиха и проправиха път на доброто. За да мине по този чист път разложкото хоро – на моми и ергени, цели семейства, поколения – един до друг – от бебета – до най-възрастните – с автентични разложки носии, накити, шевици – хиляди, облечени в красиви носии, „начипрени“ – ръка за ръка, заедно на най-обичания ни празник Старчевата.

Всички къщи гостоприемно отвариха вратите за 7-те кукерски групи от 7-те квартала.

Отворихме и нашата къща.

И съпругата ми Ирина, и семейството на сина ми, и внучките ми – всички до един участваха с радост в шествието на нашата махала „Сръбо“ в квартала и на „пазаре“.

Чановете събуди града. Събудиха сърцата ни.

Улиците се изпълниха с движение, с красивите цветове на разложката носия – „пуста гиздосия“, с гласовете на радостното оживление и очакване, с първите звуци на празника.

Хиляди излязоха един до друг – малки и големи, познати и гости – обединени от радостта да бъдат част от нещо истинско. Част от българското.

Шествието премина като вълна през града. Ритъмът на звънците изтласка тишината на зимата, събуди паметта и даде начало на 2026 година.

Разлог дишаше в един ритъм – силен, шумен и светъл.

Маските не криеха лица, а разкриваха дух. Старото си тръгна, новото беше посрещнато с отворени сърца.



Старчевата на Разлог отново отправи послание към света и Вселената за единение на земното и Божественото, за разчистването на пътя, за да влезе „Млада Бога“:

Джин, Джин, джинове!

Надвихме на зверове!

Отвори се пате за млада Бога,

млада Бога при нас да слезе

добра дарба да ни даде!

И тръгна по чист път през Новата година нашият Разлог.

Ето защо всяка година, на първи януари, Разлог се превръща във все по-търсена дестинация, но и в топъл дом – с уникална традиция, която привлича младите.

Ето защо този празник ни е толкова мил, защото няма къща в Разлог, от която да няма участник. Всички обличат с почит красивите разложки носии, слагат маските, носят ги гордо и достолепно.

Удивлявам се всяка година на хората на Разлог: на всеотдайните чауше, на хилядите участници, които ни зареждат за цяла година – с красотата на Старчевата.

Благодаря на всички участници, на зрителите, „прегърнали“ площада, на организаторите, на възрастните и на младите – за любовта и желанието да съхраним този уникален празник на Разлог.

Благодаря на седемте групи от седемте разложки махали, които пазят ревностно и предават красивата традиция от поколение на поколение!

Благодаря на хилядите участници в Старчевата – млади и стари, на младите семейства – с малките деца, на красивите ни моми и ергени, на семейството, което избра Старчевата за своето заветно ДА!, на възрастните, които обединяват и пазят паметта на традицията.

И тези бебета, и тези мадони, момци и невести – в носии…И хорото… И този танц на чаушето.

Искрено благодаря на организаторите от общинска администрация Разлог, на водещата Ирене Велкопулос, на всички национални и регионални медии, на фотографите – професионалисти и любители, на всички – участници и зрители, с които заедно превърнахме първия ден на новата година в Разлог в незабравимо изживяване!

Старчевата е нашият запазен знак за обединение!

Проправихме път на доброто!

Разлог, твойто име е живот!

Да пребъде Старчевата!

С уважение, гордост и благодарност,

Красимир Герчев,

кмет на община Разлог

04.01.2026 г.