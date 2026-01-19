Красимир Костов остава в Пирин

Пирин Благоевград запазва една от най-важните си фигури, съобщиха „орлетата“.

Това е титулярният вратар Красимир Костов, който ще продължи да брани зелено-бялата фланелка на „орлетата“.

Това не е просто новина за състава. Това е решение, което носи спокойствие, защото вратарят е гръбнакът, а когато имаш сигурност под рамката, целият отбор диша по-леко.

Костов е от онези вратари, които не се нуждаят от излишен шум около себе си. Присъствието му говори достатъчно. Той е спокоен, концентриран, с ясен контрол върху наказателното поле. През сезона той показа постоянство и характер в моменти, в които една грешка или едно спасяване правят разликата между точка и разочарование.

Той е вратар, който не паникьосва защитата си, а я подрежда. Комуникира ясно, чете играта и поема отговорност. Такива са качествата, които не влизат в статистиката, но печелят мачовете.

В първенство, в което детайлите тежат повече от красивите атаки, Красимир Костов вече показа, че може да бъде фактор. Реакции от близка дистанция, правилно пласиране и хладнокръвие под напрежение са моментите, в които вратарят се превръща в решаващата фигура в двубоите.

Оставането на Костов не е формалност. То е ясен знак за посоката, в която Пирин иска да върви – запазване на ключовите си фигури и изграждане на стабилен гръбнак, а не с постоянни рестарти. Да останеш и да продължиш битката е избор, който говори за отношение към клуба, към феновете и към емблемата.

Феновете на Пирин могат да бъдат спокойни, че зад защитата стои вратар, който ще се хвърли за всяка топка и няма да се скрие, когато напрежението е най-голямо. Последната линия е подсигурена. Останалото е работа, характер и подкрепа от трибуните.

Радваме се, че оставаш, Красимир.

Успех и силен сезон с орлето на гърдите.