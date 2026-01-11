Красота, звън и традиции – кукерската група на Брежани дефилира на фестивала „Симитлия – Древната земя на кукерите“

Под номер пет на сцената на фестивала „Симитлия – Древната земя на кукерите“ дефилира кукерската група на село Брежани с ръководител Петьо Борисов, който водеше около 200 участника.

Красивите и колоритни кукери впечатлиха публиката на стадиона със своята енергия, автентични традиции и впечатляващи костюми. С красиви маските и костюмити, а звънците им огласявиха пространството, създавайки неповторима атмосфера.

Групата пресъздаде обичая сватба, добавяйки към традицията веселие, магия и празнично настроение, като публиката се наслади на танци, звън на хлопки и пъстри украси, които внесоха радост и емоция за всички поколения.

Кукерите от Брежани още веднъж доказаха, че българската традиция е жива и продължава да вдъхновява с красота, колорит и неподправена енергия.