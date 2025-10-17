Кратката дрямка следобед ни помага да взимаме по-добри решения

Спането следобяд подобрява уменията на мозъка да решава проблеми, като особено важен е сънят с бързи движения на очите (REM) – етапът на сънуване, който теоретично е свързан със съхраняването на спомени и обработката на емоции. Това показват любопитни резултати от проучване, публикувано в сп. Journal of Sleep Research.

Изследователите провели експеримент, при който тествали как мозъкът решава проблеми, използвайки стратегии, прилагани при подобни ситуации в миналото. Резултатите показали, че хората, които са имали кратка дрямка, се справят по-добре с тези когнитивни процеси, водещи до решения.

Резултатите от проучването подкрепят идеята, че когато даден проблем изглежда неразрешим, съветът „просто го проспи“ понякога работи. Това важи особено ако сънят включва фаза на REM. Според учените тази фаза на съня играе важна роля в правилното използване на предишен опит, като формира и укрепва асоциации, които не са лесно забележими, когато сме будни.

В изследването участвали 58 души, които били поставени пред редица задачи. След това били подложени на втора серия от подобни проблеми, като при тях нямало предварително дадени решения. Задачите могли да се решават с аналогични умствени процеси, каквито са използвани за първата група.

Накрая 28 от участниците подремнали за час и половина, докато останалите 30 били помолени да останат будни. По време на съня на групата, която спяла, било измервано времето, прекарано в REM фаза чрез ЕЕГ слушалки.

След почивката всички участници имали възможност отново да се опитат да решат задачите от втората серия, които не успели да решат първоначално. Резултатите показали, че тези, които са спали, били по-успешни в намирането на решения, а времето, прекарано в REM сън, било свързано с успеха. Това се случило, въпреки че и двете групи имали сходни резултати при решаването на задачите преди почивката.

Резултатите от проучването показват, че сънят подобрява способността ни да решаваме проблеми, на които ни е трудно да открием решение. За това допринася REM сънят, който е от ключово значение за намирането на отговорите. Той помага да се откроят приликите между изходните и целевите проблеми, които преди дрямката не са били забелязани.

Според авторите не може да се каже със сигурност, че има пряка връзка между причината и следствието, въпреки силната корелация. Предишни изследвания показват, че сънят е свързан с по-добри умения за творческо решаване на проблеми и по-голяма умствена гъвкавост в различни области.

Що се отнася до REM съня, изследователите смятат, че начинът, по който той помага за свързването на нови спомени със стари, може да е полезен при пъзели, които изискват припомняне на съществуващи умения.

Сънят играе ключова роля в поддържането на психическото и физическото здраве. По време на сън организмът се възстановява, като укрепва имунната система, регулира хормоните и възстановява клетките. Той също така подобрява паметта, концентрацията и способността за учене, като помага на мозъка да обработва и съхранява информацията от деня.

Сънят е важен и за емоционалното здраве, тъй като намалява стреса и тревожността, като подпомага регулирането на настроението и психическата устойчивост. Накрая, сънят играе също така има важна роля в когнитивните функции като креативността и вземането на решения, пише puls.bg.