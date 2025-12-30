Кратък наръчник на мъжкия свят! Какво НЕ харесват мъжете

Всеки мъж има различни виждания и очаквания за жената до себе си. Но има няклко универсални черти, които мъжете просто не понасят и бягат от жени, които ги притежават.

Ето ги и тях.

1. Драматизирането – жените са кралици на драмата и всички знаем това. Нещото, което може да вбеси всеки мъж, е драмата, изникнала от нищото. Мъжете имат нужда от спокойствие, не от жените, които все още се цупят за щяло и нещяло, което говори за всичко друго, но не и за зрялост.

2. Начинът на хранене – мъжете не понасят жени, които се хранят оскъдно и винаги, когато са на ресторант избират да си поръчат зелена салата с авокадо и чаша вода. Повярвайте, дами, никой мъж не се интересува как точно поддържате фигурата си, въпреки че държат на нея. Не е нужно да демонстрирате всеки път, че се храните много здравословно. Понякога си позволявайте вкусни ястия и се отпуснете, все пак сте на романтична вечеря, не на лагер за отслабване.

3. Женските срещи – мъжете се страхуват от женските срещи, в които жената до тях се вижда с цял куп нейни приятелки. Всеки мъж знае, че на тези срещи е обсъждан от А до Я и няма какво да направи по въпроса. Често приятелките са подстрекатели на най-различни налудничеви идеи, които след това рефлектират върху самия него.

4. Прекаляването с грима – няма мъж, който да харесва това, че жената е прекалила с изкуствените мигли, яркото червило и плътния фон дьо тен. Мъжете харесват жени, които се грижат за външния си вид, но не го крият под един пласт грим. Никой мъж не обича да не може дори да целуне жената до себе си, за да не ѝ размаже червилото.

5. Връщането към миналото – няма мъж, който да обича някой да се рови в миналото му. Жените обаче държат да знаят всичко за миналото на един мъж преди всяка сериозна връзка. Най-вече се ровят в миналия им любовен живот, бройката на жените, които са имали и какво ли още не. Мъжете обаче не разбират това какво общо има със сегашните им взаимоотношения и ненавиждат да отговарят на такива въпроси. Те винаги са нож с две остриета!

6. Мрънкането за брак – мъжете не обичат да им казват кога трябва да направят най-важната крачка в живота им. Повярвайте, дами, когато са готови – сами ще ви предложат брак. Ако не го правят, то или вие не сте жената или той все още не е на тази вълна. Проявете търпение.

7. Липсата на домакински навици – мъжете не държат да имат всеки ден топло предястие, основно и вкусен десерт. Обаче обичат от време-на време жената до тях да ги глези с нещо вкусно. В днешни дни много жени се разграничават от всякакви домакински и кухненски задължения. Мъжете не разбират това и със сигурност ще се замислят дали жената до тях, която не иска да припари до кухнята, е жената, с която трябва да прекарат целия си живот.