Кремообразна пилешка супа с картофи

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ
пилешко месо (бутчета или гърди) – 400 г
картофи – 4 броя
моркови – 2 броя
лук – 1 глава
чесън – 2 скилидки
масло – 2 с.л.
брашно – 1 с.л.
прясно мляко или сметана – 200 мл
вода или пилешки бульон – около 1.5 л
сол – на вкус
черен пипер – прясно смлян, на вкус
пресен магданоз – за поръсване
щипка мащерка или чубрица (по желание)
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Пилешкото месо се сварява в подсолена вода или бульон до готовност, след което се изважда и нарязва на късчета.
В отделна тенджера се разтопява маслото и се добавя ситно нарязаният лук, морковите и чесънът. Задушават се няколко минути до омекване. Добавя се брашното и се разбърква енергично, за да се получи лека запръжка.
Постепенно се наливат бульонът и млякото, като се разбърква постоянно, за да не се образуват бучки. Добавят се нарязаните картофи, мащерката и пилешкото месо.
Пилешката супа се вари около 20 минути, докато зеленчуците омекнат и супата се сгъсти леко.
Накрая се овкусява със сол и черен пипер, поръсва се с пресен магданоз и се поднася гореща.