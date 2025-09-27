Кремообразна пилешка супа с картофи

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

пилешко месо (бутчета или гърди) – 400 г

картофи – 4 броя

моркови – 2 броя

лук – 1 глава

чесън – 2 скилидки

масло – 2 с.л.

брашно – 1 с.л.

прясно мляко или сметана – 200 мл

вода или пилешки бульон – около 1.5 л

сол – на вкус

черен пипер – прясно смлян, на вкус

пресен магданоз – за поръсване

щипка мащерка или чубрица (по желание)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Пилешкото месо се сварява в подсолена вода или бульон до готовност, след което се изважда и нарязва на късчета.

В отделна тенджера се разтопява маслото и се добавя ситно нарязаният лук, морковите и чесънът. Задушават се няколко минути до омекване. Добавя се брашното и се разбърква енергично, за да се получи лека запръжка.

Постепенно се наливат бульонът и млякото, като се разбърква постоянно, за да не се образуват бучки. Добавят се нарязаните картофи, мащерката и пилешкото месо.

Пилешката супа се вари около 20 минути, докато зеленчуците омекнат и супата се сгъсти леко.

Накрая се овкусява със сол и черен пипер, поръсва се с пресен магданоз и се поднася гореща./готвач.бг





