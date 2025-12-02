Крем брюле само от 3 съставки

Крем брюле е изискан десерт – капризен, деликатен и може би не е най-лесният за приготвяне. Но тази рецепта само с три съставки ще промени мнението ви. Може да ви се струва странно да използвате сладолед, но ще се убедите, че това е гениален трик.

Необходими продукти:

450 гр ванилов сладолед, разтопен

2 жълтъка

4 чаени лъжички захар

Начин на приготвяне:

Загрейте фурната до 160°C.

Сложете кана с вода да заври. Ще ви е необходима, за да изпечете крема.

Изсипете разтопения сладолед в средно голяма купа и разбийте жълтъците с тел, докато сместа стане гладка и напълно се смеси.

Поставете четири-пет формички за крем брюле в тава за печене. Разпределете крема равномерно – няма проблем, ако стигне до върха. Налейте достатъчно вряла вода в тавата за печене, за да достигне около половината от стените на формичките.

Внимателно прехвърлете във фурната и печете, докато външните страни се стегнат, но центърът все още е леко поклащащ се, около 40 минути.

Внимателно извадете формичките от водата и ги оставете да се охладят върху решетка, около 1 час. След това ги покрийте с пластмасово фолио и ги охладете в хладилник, докато стегнат напълно, поне 2 часа.

Непосредствено преди сервиране, поръсете равномерно с 1 чаена лъжичка захар всяко крем брюле. Запалете кухненската си горелка и дръжте пламъка на около 10 см от захарта. Движете пламъка върху нея, докато захарта се разтопи и след това стане златистокафява.

Ако нямате горелка, поставете формичките с крем брюле върху тава за печене и ги запечете на висока степен за 3 до 4 минути. Не забравяйте да ги наблюдавате внимателно. Сервирайте веднага.