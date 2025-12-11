Крем супа от печени зеленчуци

Необходими продукти:

моркови 3 броя

лук 2 глави

чесън 4 скилидки

сладки картофи / батати2 броя

бульон 600 мл

зехтин 3 супени лъжици

мащерка 6 стръка

розмарин 4 стръка

черен пипер 1/4 чаена лъжица

Начин на приготвяне:

Почиствате морковите, лука, сладките картофи и лука, нарязвате ги на едри парчета и ги изсипвате в тава, в която предварително сте поставили хартия за печене. Поръсвате ги с около 1/2 чаена лъжица сол, черния пипет и зехтина на тънка струйка, слагате и свежите розмарин и мащерка. Добавяте и 100 мл от бульона и слагате зеленчуците да се пекат в предварително загрята на 180 градуса фурна за около 30 минути, докато омекнат.

След като зеленчуците са омекнали и добре изпечени ги изваждате от фурната. Леко препечените лук и чесън, както и моркови придават допълнително вкус и аромат на супата. Отстранявате подправките, изсипвате всички зеленчуци, заедно със соса в кухненски робот или блендер и блендирате до получаване на хомогенна смес.

Връщате блендираната супа на котлона, за да поври още 5 минути. Ако супата е прекалено гъста за вашия вкус може да добавите още бульон или малко вода. Крем супата от печени зеленчуци не е гладка като крем супата от картофи например. Сервирате крем супата от печени зеленчуци, като добавите няколко стръка пресни подправки.