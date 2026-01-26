Крем супа от тиква и джинджифил

Необходими продукти:
- тиква 500 грама
- моркови 2 броя
- лук 1 глава
- краве масло 20 грама
- прясно мляко 200 мл
- джинджифил 1 чаена лъжица
- тиквени семки 2 супени лъжици
Начин на приготвяне:
- Първата стъпка от рецептата за крем супа от тиква с джинджифил е сваряването на основните продукти. Нарязвате и почиствате тиквата, морковите и лука и ги варите в подсолена вода (около 1 чаена лъжица сол е достатъчна) до пълно омекване.
- След като сварите зеленчуците ги пасирате с пасатор, или в кухненски робот заедно с маслото и млякото. Задължително извадете млякото предварително от хладилника. Пасирайте до получаване на еднородна смес.
- Настържете джинджифила на ситно ренде и добавете към тиквената смес. Разбъркайте много добре, за да не остане джинджифила на топка. По-добре е да ползвате пресен джинджифил, тъй като той е много по-свеж . Може да откриете корените пресен джинджифил във всички по-големи магазини на щанда със зеленчуците. Ако пък нямате под ръка пресен джинджифил може да ползвате и сух.
Преди сервиране поръсете крем супата от тиква с няколко тиквени семки и малко прясно настърган джинджифил.