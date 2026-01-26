Крем супа от тиква и джинджифил

Необходими продукти:

тиква 500 грама

моркови 2 броя

лук 1 глава

краве масло 20 грама

прясно мляко 200 мл

джинджифил 1 чаена лъжица

тиквени семки 2 супени лъжици

Начин на приготвяне:

Първата стъпка от рецептата за крем супа от тиква с джинджифил е сваряването на основните продукти. Нарязвате и почиствате тиквата, морковите и лука и ги варите в подсолена вода (около 1 чаена лъжица сол е достатъчна) до пълно омекване. След като сварите зеленчуците ги пасирате с пасатор, или в кухненски робот заедно с маслото и млякото. Задължително извадете млякото предварително от хладилника. Пасирайте до получаване на еднородна смес. Настържете джинджифила на ситно ренде и добавете към тиквената смес. Разбъркайте много добре, за да не остане джинджифила на топка. По-добре е да ползвате пресен джинджифил, тъй като той е много по-свеж . Може да откриете корените пресен джинджифил във всички по-големи магазини на щанда със зеленчуците. Ако пък нямате под ръка пресен джинджифил може да ползвате и сух.

Преди сервиране поръсете крем супата от тиква с няколко тиквени семки и малко прясно настърган джинджифил.