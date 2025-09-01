„КРЕСНЕНСКИ ШЕНГЕН”! Тройна тапа по пътя за Гърция! Автоколоната започна от Благоевград, преди Симитли задръстване на АМ “Струма“, Е-79 и стария път за с. Железница (ОБНОВЕН)

Огромно задръстване по пътя за Гърция стана в първия ден на седмицата. Автоколоната беше почти непрекъсната от Благоевград до Кресна. Колите се натрупаха на автомагистрала „Струма“ до тунел „Железница“.

„За да се избегне тапа и в самото съоръжение, полицията отбива движението през главен път Е-79, където също се образува задръстване. Всички платна от пътя са блокирани, включително и през селата и стария път – колоната е до „Метро” в Благоевград в посока Кулата!!!”, съобщи в социалната мрежа Elita Mihailova.

„В редакцията на „Струма“ се обади благоевградчанин, който днес преди обяд попаднал в тапата. „На 5 км преди Симитли от два часа не помръдваме. Аз пътувам с две малки деца по работа за Сандански, а не за морето. Задръстването е тройно, и по трите пътя – на магистралата, на Е-79 и за село Железница. Три пъти се опитах да се свържа с АПИ, никой не ми отговаря. Полицаите стоят при тунела на Железница и нищо не обясняват. Затова звъня на в. „Струма“, каза шофьорът, който изпрати и снимки от тапите.

Причините за огромното задръстване са свързани с интензивния трафик по пътя София – Кулата. Какви действия ще предприемат от АПИ и КАТ – Благоевград за намаляване на тапите, очакваме да разберем.

Припомняме, че в събота и неделя също имаше гигантска тапа, хиляди хора, които се прибираха от Гърция, висяха между 3 и 6 часа на АМ „Струма“ преди Кресна. В неделя имаше и две катастрофи, но вчера от АПИ не съобщаваха за пътни инциденти. В момента не се извършват и ремонтните дейности по Е-79. Прясно асфалтираната 11-километрова отсечка /от 364-и км до 375-и км/ между Благоевград и Симитли бе пусната за движение преди 2 седмици след монтирането на ограничителните системи и полагането на маркировката. Шофьори обаче недоумяват защо по участъка все още стоят знаци, че пътят е в ремонт, а ограничението на скоростта е от 50 км. В Кресна също се появи проблем с регулирането на движението.

„Оказа се, че автомобилите, които, за да избегнат задръстването, минават по обходния маршрут през село Микрево, като стигнат Кресна се пропускат поетапно от полицаите през пешеходната пътека. Така допълнително се създава нова тапа. Чужденците се объркват и затова стана катастрофата с румънския автомобил“, обясни адвокат Антон Драчев, който публикува и видеоклип в социалната мрежа.

”Вкарахме трафика в града, а уж безопасността на гражданите е на първо място! Да махат всичко!”, предложи общинският съветник Димитър Лазаров, който организира подписка с искане за премахване на монтирания светофар до пешеходната пътека в центъра на Кресна.

„Най-добре изобщо да не пускат никого в Кресна. Обаче, когато имаше готов проект за магистрала извън града, зелените викнаха „Спасете Кресна“. Еми спасиха я. В момента Кресна е по-жива от околовръстното на София. Радвайте се. Ще става все по-шумно”, написа Васил Глинджурски.

Доколко въведените това лято временни мерки за облекчаване на трафика в Кресна и повишаване на безопасността на движение са ефективни, ще стане ясно на насрочената за 10 септември повторна среща в общината с участието на местната управа и представители на АПИ и КАТ – Благоевград. От страна на общината бе изпълнено поетото обещание да се намали тротоарът при светофара, за да е по- удобно пресичането за възрастните хора и за лицата с увреждания.

Пиковият трафик по пътя за Гърция през лятото най-вероятно ще се задържи и през септември, тъй като прогнозата е за топло време и благоприятни условия за море. Заради голямото задръстване в района вече се появи и терминът „Кресненски Шенген“.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА





