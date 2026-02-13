Криминалисти предотвратиха „ало” измама за 100 000 лв. в Кочериново

Криминалисти от ОДМВР и РУ – Рила са предотвратили телефонна измама в големи размери вчера.

След като служителите получили информация за телефонна комуникация между телефонни измамници и жителка на гр. Кочериново, те се свързали с потенциалната жертва. Първоначално тя отказала съдействие на посетилите я служители, като междувременно изтеглила банков кредит в размер на 22 600 евро.

Жената била въведена в заблуждение от телефонните измамници, че помага на полицията за залавяне на престъпници, а поисканата сума била 100 хиляди. Жертвата на измама била посъветвана да се доверява само на „полицаите“, които й дават указания по телефона.

Криминалистите продължили да работят с жената, която била напът да загуби голяма сума пари, тя признала за подготовката си, за наличните вече пари и за очакването как да ги даде…

Последвало посещение в банковата институция, от която жената била изтеглила парите ден по-рано, и заемът е погасен, а щетата е предотвратена.

По случая е образувана преписка в РУ – Рила.