Криминалисти при РУ – Гоце Делчев задържаха мъж, разпространил наркотични вещества

При проведена през вчерашния ден специализирана полицейска операция по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества, след осъществяване на сделка с наркотици е задържан 50 годишен мъж от гр. Гоце Делчев. Същият е разпространил на 19-годишен младеж от с. Садово и 34 годишен мъж от с. Абланица, общ. Хаджидимово съответно по около 0,9 грама бяло прахообразно вещество, което след направен полеви тест е реагирало положително на кокаин. В хода на работата по случая, в ползван от него гараж в гр. Гоце Делчев органите на реда открили около 11 полиетиленови топчета, съдържащи общо около 10,5 грама кокаин и електронна везна. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл.354 А, ал.1 от НК.