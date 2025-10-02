Криминално проявен е задържан за притежаване на наркотични вещества от служители на РУ – Радомир

След получена предварителна информация на паркинг в гр. Радомир бил проверен 36-годишен мъж с постоянен адрес в столицата. При извършения му личен обиск от него са иззети наркотични вещества от рода на конопа с тегло над 7 грама. Полевият тест показал, че това е канабис. Последвали процесуално следствени действия – претърсване на адрес в гр. Радомир обитаван от мъжа. Там разследващите намерили и иззели над 4 грама суха зелена листна маса, реагирала отново на канабис при извършения бърз полеви наркотест. Познатият на полицията мъж бил задържан за до 24 ч. с полицейска мярка. Образувано е бързо производство, работата по което ще продължи под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА