Криминално проявен, завъртял измамна схема с пелети във Фейсбук, осъден на 8 месеца условно в РС – Петрич

Криминално проявен от варненското село Шкорпиловци, развъртял схема за измами с пелети в цяла България, бе осъден на 8 месеца условно за измама на мъж от петричкото село Кърналово. Радослав Д. е обвинен за това, че в началото на септември 2022 г. заблудил В.Т., че ще му достави 4 тона пелети клас „А“, за които предварително бил публикувал обява във Фейсбук. Цената на тон била 400 лв., като за да бъде реализирана доставката, клиентът следвало да плати капаро от 600 лв. Офертата се сторила изгодна на петричанина и той провел телефонен разговор с непознатия търговец, който обяснил, че е от Самоков и зарежда с пелети целия район и всеки ден пътува до фирми в Петрич. Клиентът му превел предварителната сума от 600 лв. чрез „Изипей“ на 21 септември 2022 г. с уговорката на следващия ден да получи фактура, договорените пелети и сделката да бъде финализирана. Но това не се случило и след като „самоковският търговец” се покрил, мъжът разбрал, че си има работа с мошеник и подал сигнал в полицията. Извършителят е разкрит и обвинен за измама – престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. Обвинителният акт е внесен в РС – Петрич и делото е разгледано от съдия Петя Хантова.

Петя Хантова Елица Калпачка Екатерина Николова Кристина Панкова

47-годишният подсъдим е признат за виновен и осъден на 8 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок. Присъдата подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Благоевград.

Срещу изпечения мошеник има 8 висящи дела за измами по отиграната схема с пелети. Миналата седмица той бе осъден от РС – Благоевград затова, че ужилил с 500 лв. жена от Симитли, свързала се с него, като той й предложил сделка – да осигури 5 тона пелети за огрев на цена 400 лв. на тон. Офертата се сторила изгодна на М.С., която му превела капаро от 500 лв. по EasyPay на 20 август 2022 г. и зачакала доставката на поръчаното количество пелети. Но така и не ги получила, а продавачът преустановил всякаква комуникация. След като се усетила, че е паднала в капана на измамник, потърпевшата подала жалба в полицията. Предприети са мерки за установяване на мошеника, който е заловен в края на юни 2025 г. Когато Радослав Д. е задържан, е установено, че бил издирван от няколко полицейски дирекции за измами. Радослав Д. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК затова, че е причинил имотна вреда от 500 лв. чрез измама на жената от Симитли.

На 28 юни наблюдаващият прокурор Елица Калпачка внесе искане в Районен съд – Благоевград за „задържане под стража“ на 47-годишния рецидивист, което бе уважено от дежурния съдия Екатерина Николова. След 5 месеца в следствения арест, Радослав Д. реши да се признае за виновен и след като възстанови щетите, сключи споразумение с прокуратурата. Договореното наказание е 5 месеца затвор при първоначален „общ режим на изтърпяване”, като се приспада времето, през което е бил задържан в полицията и следствения арест. Това означава, че той почти е изтърпял наказанието си, тъй като е бил „зад решетките“ от 28 юни, т.е. приблизително 5 месеца. Споразумението бе одобрено от съдия Кристина Панкова от РС – Благоевград, която обаче потвърди мярката му „задържане под стража“ до влизане в сила на наложеното със съдебен акт наказание. При произнасяне на присъдата на съдия Петя Хантова от РС – Петрич, подсъдимият е доведен от охраната от следствения арест, тъй като все още е бил с мярка „задържане под стража“. Срокът за изтърпяване на ефективната присъда от 5 месеца изтече вчера, а срещу Радослав Д. има още 8 висящи съдебни дела – две от които са в Сандански и Благоевград.

Измамата с пелетите е извършена за 3-4 месеца през 2022 г., като на „въдицата“ са се хванали хора от различни градове в страната.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА