Криминално проявен перничанин ще бъде съден за шофиране на автомобил след употреба на наркотични вещества

В началото на тази година в гр. Перник бил проверен лек автомобил, управляван от 26-годишен жител на областния град. При изпробването му с техническо средство бил отчетен положителен резултат за хекса хидро канабинол. Анализът на кръвната му проба потвърдил резултатите от полевия тест. След проведено разследване е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор. Мъжът е в условията на изтърпяване на условна присъда за държане на наркотични вещества. Предстои внасяне на искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

