Криминално проявен прегази мъж на пешеходна пътека на Е-79 в района на Кресна

Мъж е загинал, след като е бил ударен от лек автомобил на главен път Е-79 в района на град Кресна, близо до бензиностанция.

Инцидентът е станал около 7 часа тази сутрин. По първоначална информация от полицията, мъжът е пресичал пътното платно на пешеходна пътека. Шофьорът на лекия автомобил, който е от Сандански и е криминално проявен, твърди, че мъжът е излязъл внезапно на пътя.

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни.

За случая е уведомена компетентната прокуратура.

Припомняме, че малко по-късно два автомобила са се ударили на международния път, преди град Кресна, посока Кулата.

