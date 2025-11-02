„Кристална лира“ за музикален фолклор изненада ансамбъл „Пирин“

Най-високото отличие „Кристална лира“ на Съюза на българските музикални и танцови дейци за върхови постижения в изкуството изненада вчера целия екип на благоевградския ансамбъл „Пирин“. Наградата е присъдена в категория „Музикален фолклор“ и е за концерта „Благодат“, изнесен в зала „Яворов“ на 16 април т.г. по повод 70-годишнината от създаването на ансамбъла. Награждаването бе навръх Деня на народните будители в Националния музикален театър в столицата и завари главния художествен ръководител и режисьор на постановката Мирослав Димитров на работно посещение в Америка.

Оказва се, че екипът на ансамбъла разбрал добрата новина от медиите. Преди няколко месеца изпратили кандидатура за номинация, но организаторите на събитието пропуснали да ги информират, че са одобрени и ще претендират за „Крстална лира“ заедно с Оркестъра за народна музика на БНР.

М. Димитров

Спектакълът „Благодат“ бе създаден специално за кръглата годишнина на ансамбъл „Пирин“ с идеята за своеобразен мост от миналото през настоящето към бъдещето с включени произведения на легендарните проф. Кирил Стефанов, Александър Кокарешков и Костадин Льолев заедно с творби на съвременните творци Валери Димчев, Марек Дяков, Стоимен Добрев и др. В танцовите постановки също присъстват както класически хореографии от по-старото поколение, сложило основата на ансамбъла – Костадин Руйчев, Тодор Бекирски, Кирил Апостолов, Кирил Харалампиев, Георги Хинов, така и новаторски идеи на сегашните хореографи Мирослав Димитров и Венета Ценова със съвременно виждане за българския фолклор.

Наградите „Кристална лира“ се връчиха миналата вечер за 28-ми път. Припомняме, че първият носител на „Кристална лира“ в категория „Музикален фолклор“ през далечната 1998 г. е тогавашният главен художествен ръководител на ансамбъл „Пирин“ проф. Кирил Стефанов, а през 2004 г. с „Кристална лира“ за танцов фолклор бе отличен хореографът на ансамбъла Кирил Апостолов.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА