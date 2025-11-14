Кристиано Роналдо похарчи 50 милиона долара за нов самолет

Кристиано Роналдо е един от най-богатите и влиятелни спортисти на планетата. “Marca” съобщава, че наскоро той е придобил нов самолет – Bombardier Global Express 6500.

Bombardier Global Express 6500 е луксозен хотел с крила. Самолетът може да се похвали с „най-добре оборудваната и технологично напреднала кабина в своя клас, включваща 4K развлекателна система “, според официалния уебсайт на марката.

Това бижу за 50 милиона евро включва също кухня, оборудвана с фурна и хладилник, зона за почивка на екипажа и просторна баня.

Накратко, всичко е на мястото си за комфортен полет.

Особено след като самолетът е оборудван с крила, предназначени да смекчат ефектите от турбуленцията, и разполага с най-съвременно оборудване за безопасност.

Travelnews.bg