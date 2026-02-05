Кристин Лагард: Разширяването на еврозоната е доказателство за ползите от европейската интеграция

Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард поздрави България по случай присъединяването ни към еврозоната от 1 януари 2026 г. в началото на първата за годината пресконференция на Европейската централна банка във Франкфурт. Тя определи разширяването на еврозоната като „доказателство за това колко е привлекателна единната валута и колко са значими ползите от европейската интеграция“, предава Нова.

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев вече е пълноправен член на Управителния съвет на институцията и участва с право на глас при вземането на решенията.

„За мен е удоволствие да приветствам Димитър Радев на първото му заседание за паричната политика, след като България се присъедини към еврозоната преди малко повече от месец“, написа Кристин Лагард в профила си във Facebook.

По време на изявлението си Лагард подчерта, че от създаването на еврозоната през 1999 г. броят на страните членки почти се е удвоил.