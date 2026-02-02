Крум Зарков и Иван Таков изборът на БСП – Благоевград за лидер на партията

Националното ръководство да проведе разговор с Румен Радев за стратегическо партньорство след изборите, искат местните социалисти

Бившият служебен министър на правосъдието Крум Зарков и лидерът на БСП – София Иван Таков са изборът на благоевградските социалисти за председател на БСП, съобщи местният лидер Веселин Христов. Решението е взето на общинска конференция в Благоевград, проведена на 31 януари, от присъствалите общо 50 членове на благоевградската структура. Това означава, че на предвидения на 7-8 февруари национален конгрес на партията, който трябва да избере новия си лидер, местните социалисти ще имат право да избират между сина на журналистката Ана Заркова и този на телевизионната легенда Янчо Таков, който е и внук на партизанина Пеко Таков, бивш министър на вътрешната търговия и заместник на Тодор Живков в ДС на НРБ. Преди година Таков отново беше сред кандидатите на лидер на партията, но в последния момент се оттегли от надпреварата. Тогава кандидатите да оглавят БСП бяха 16, сега са над 20.

Кр. Зарков В. Христов Ив. Таков



Извън решението да подкрепят един от двамата кандидати за мястото на Атанас Зафиров, който до момента не е подал оставка, благоевградските социалисти гласуваха и декларация, която тази седмица ще бъде изпратена на „Позитано“. В нея те дават свое тълкувание на въпроса защо има толкова силно очакване към Радев – „заради отвращението на обществото от досегашното управление”, и дали БСП трябва да го подкрепи: „Ако платформата на Радев е достатъчно приемлива, балансирана и убедителна като заявка за промяна, БСП следва да я подкрепи и идентифицира като необходим и естествен партньор“.

„Призоваваме конгреса на 7-8 февруари да утвърди принципно нов курс за последователно възстановяване на сриналото се до критичен минимум доверие към БСП. Да направи безкомпромисна равносметка за истинските причини, довели до превръщането на БСП в периферна формация, правеща унизителни компромиси за участие в безпринципни управленски сглобки. Поименно и обективно да назове корените на днешното кризисно състояние на партията и предприеме категорични действия за собственото ни обновление. Призоваваме конгреса да не допусне издигането и инсталирането на ръководни позиции на персони със зависимости от задкулисни фактори, превръщайки ги в подставени лица на чужди интереси. И за да не се превърне БСП още напролет в реликва от миналото, едно от необходимите условия е отговорните за това да преминат на последния ред и да спрат да акушират процесите в партията“, се казва в декларацията.

В нея има изрично предложение до националното ръководство на БСП да проведе разговор с Румен Радев за постигане на съвместно споразумение за стратегическо партньорство след изборите.

ВАНЯ СИМЕОНОВА