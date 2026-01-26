Крупничанинът М. Тошев блести за третодивизионен тим, бразилец от „Вихрен“ бележи за шоколадите

Крупничанинът Мартин Тошев продължава да блести в третодивизионния „Костинброд“, където премина през лятото, след като направи кариера у нас, в Ливан и Казахстан. Тази зима 35-годишният нападател се отчете с по един гол в изминалите две контроли. Попадението преди седмица срещу дубъла на „Септември“ не стигна сините да избегнат загубата с 2:4, но реализираната дузпа в 50-та мин. през уикенда срещу „Славия II” донесе успеха с 1:0. Костинбродци посрещнаха новата 2026 г. с нов наставник. Отбора пое младият перничанин Валентин Валентинов, който доскоро бе действащ футболист в тима, а в състезателната си кариера мина и през „Германея“, както и през двата клуба в родния си град „Миньор“ и „Металург“. Клубното ръководство му осигури в попълнения за пролетното продължение на първенството в ЮЗ Трета лига. От разпадналия се „Витоша“ дойдоха вратарят Валентин Галев, защитниците Любомир Сарафски и Кристиян Николов, халфът Вилян Спасов и остриетот Мартин Зимбилев. От „Ботев“ (Ихт) се завърна Николай Маринов, а от „Кюстендил“ пристигна Стефан Методиев. Привлечен бе и още един страж – Кристиян Цонков от „Партизан“ (Червен бряг).

М. Тошев /вдясно/ не спира да вкарва за аматьорите от Костинброд. Ю. Пинейра /вдясно на сн. 2/ е неудържим с екипа на шоколадите.



Същевременно изявите на бразилеца Юри Пинейро с екипа на „Спортист“ /Своге/ карат „Вихрен“ да съжалява, че го прати при шоколадите. Кариоката се отличи с два гола и асистенция за победата в голеадата 5:3 срещу „Ботев“ /Ихт/. Аматьорите повеждаха на два пъти, а за обрата освен Пинейро се разписаха Васил Димитров, Йоан Велинов и Павел Иванов.

В друг спаринг на третоешелонни съперници ЦСКА III на Даниел Моралес падна с 2:4 от дубльорите на „Локомотив“ /Пд/, които се подвизават на Югоизток. Хората на бившия треньор на „Беласица“ на два пъти излязоха напред в резултата, но силите им не стигнаха срещу младите смърфове.

СТОЙЧО СТОИЦОВ