Крупният бизнесмен Павел Стоименов осъден в РС – Благоевград за пореден път за клевета

Дължи по 700 лв. обезщетение на кмета на Симитли Апостол Апостолов и на депутата Стефан Апостолов за накърнена чест, достойнство и имидж, с месеци се крие от призовка по дело за 50 000 лв.

Крупният бизнесмен и общински съветник Павел Стоименов бе осъден за клеветнически твърдения по отношение на кмета на Симитли Апостол Апостолов и на сина му – депутатът от ГЕРБ Стефан Апостолов. С решение на съдия Димитър Беровски от РС – Благоевград Стоименов е осъден да плати по 700 лв. на всеки от тях за причинените неимуществени вреди – душевни болки и страдания, стрес, притеснение, накърняване на лични права и законни интереси, чест, достойнство, добро име и обществен имидж, вследствие на разпространените по техен адрес на обидни и клеветнически твърдения във видеоклип, разпространен на 22.09.2024 г. в социалната мрежа „ТикТок“. Видеото е излъчено по време на предизборната кампания за извънредните парламентарни избори, в които Павел Стоименов е кандидат за депутат от партия „Величие“ и заедно с лидера Ивелин Михайлов обикалят страната и правят политическа агитация. Заради отправените клевети, граничещи с набеждаване в престъпления, баща и син Апостолови завеждат гражданско дело срещу Стоименов по чл. 45, ал. 1 от ЗЗД. В исковата молба Апостол Апостолов претендира за обезщетение от 3000 лв., а Стефан Апостолов – за 1000 лв.

Апостол Апостолов Стефан Апостолов Павел Стоименов

Стоименов заема позиция да отрича, като твърди, че не бил публикуван такъв клип в социалната мрежа и че не е имал противоправно поведение. В хода на делото са разпитани като свидетели близки до ищците, които разказват как се е отразила клеветническата атака върху душевния мир на Апостолови. В съдебно заседение е направен оглед на видеозаписа и назначена техническа експертиза. Заключението на вещото лице е, че видеоклипът е качен в социалната платфоорма „ТикТок“, не е манипулиран и фалшифициран. Той представлява записан разговор, интервю между Стоименов и трето, неизвестно по делото лице, което е също от мъжки пол. Разговорът се провежда на открито в производствената база на Стоименов в Симитли и в него безспорно са отправени клеветнически твърдения, че Апостолови са крадци и извършват деребейщини. При анализа на писмените и гласните доказателства съдия Беровски стига до извода, че по своята правна същност изразите представляват обидно и клеветническо твърдение, тъй като думите „крадец“ и „деребейщини“ са изпълнени с отрицателна конотация, увреждаща и петняща доброто име на едно лице в обществото. Отговорността по чл. 45 ЗЗД може да се ангажира за вреди, причинени от обидни изявления, както и от изявления, съдържащи твърдения за неверни факти, които накърняват личните права и интереси на ищеца. Свободата на словото, прокламирана в чл. 39 и сл. от Конституцията, се разпростира до пределите, до които засяга други конституционни ценности, каквито са доброто име и правата на гражданите, подчертава съдия Беровски. Той е категоричен, че чрез изявлението си в социалната мрежа „ТикТок“ Стоименов е накърнил доброто име на Апостолови в обществото, поради което е налице основание за носене от последния на деликтна отговорност. Според съдията използваните от Стоименов изрази в този видеоклип представляват израз на неговата отрицателна оценка на личността на ищците, породена от политическа конкуренция между тях. В същото време съдията изтъква, че претърпените от ищците неимуществени вреди не са от такъв характер и интензитет, които да налагат продължително лечение и възстановяване. За известен кратък период от време те се били затворили в себе си, страдали от емоционален дискомфорт, но не са преустановили изпълнението на задълженията си, съответно като кмет и народен представител. Съдията посочва, че като обществени личности и като политици, съгласно константната и безпротиворечива практика на ЕСПЧ, следва да имат по-висок праг на чувствителност към подобни изявления от страна на трети лица. С тези мотиви съдията осъжда Стоименов да изплати обезщетение от 700 лв. на всеки един от ищците за причинението им неимуществени вреди, както и да заплати направените от тях разноски за адвокат. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Благоевград.

Това е трето поредно дело в РС – Благоевград, по което Павел Стоименов е осъден за клевета. С решение на съдия Атанас Иванов той е осъден да плати 500 лв. обезщетение на депутата Стефан Апостолов, отново за клеветнически твърдения във Фейсбук профила си. От съдия Татяна Маркова Стоименов е осъден да плати обезщетение в размер на 1000 лв. на депутата Стефан Апостолов пак заради клевети във видеоклип, публикуван в социалната мрежа. В Районен съд – Благоевград има висящо гражданско дело при съдия Татяна Маркова, което е заведено от баща и син Апостолови срещу Павел Стоименов заради клевети във видеоклип, публикуван на 27 юли 2024 г. във Фейсбук под заглавие „Истината за партиите в парламента – рекет и падение“, като всеки от тях претендира за обезщетение по 1000 лв. Висящо гражданско дело има заведено за клевета и от бившия областен лидер на ПП „Продължаваме промяната“ в Пиринско Марио Граченов заради видеоклип „Кой и как купува гласове в община Симитли“, качен на 11 ноември 2024 г. в платформата YouТube. Той претендира за обезщетение от 4900 лв., като делото се разглежда от шефката на РС – Благоевград Румяна Митева. Дело за клевета бе заведено след това видео и от депутатката Цвета Рангелова, но делото ще се гледа в друг съд, след като благоевградските съдии се отведоха, за да няма съмнения в безпристрастност, тъй като се познават с нея в качеството й на адвокат. Висящо дело има и при наказателния съдия Екатерина Николова след депозирана частна тъжба на Апостол Апостолов срещу Павел Стоименов, заради отправени клевети и компромати по негов адрес в предизборен клип на партия „Величие“ от 27.10.2024 г. кметът на Симитли претендира за обезщетение от 50 000 лв. Делото, което е от наказателно частен характер, буксува и не може да тръгне, защото Павел Стоименов се крие и от месеци не може да бъде открит на нито един от посочените адреси в Симитли и Плевен, за да му се връчи призовка и да се яви на делото. Парадоксално е, че не ходи и на заседания на ОбС – Симитли, за да не го изненадат и там с призовка.

ИЛИАНА ИЛИЕВА