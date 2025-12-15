Крути мерки срещу псувни, сбиване и системни грубости на футболен турнир в Петрич, двама национални селекционери и висш функционер в БФС идват за откриването

Двама треньори на трикольорите, настоящ и бивш, заедно с висш футболен функционер на БФС ще бъдат официални гости на стартиращия довечера коледен турнир за купата на община Петрич, което се оказа първата изненада от страна на организаторите. Актуалният наставник на „А“ отбора на България Александър Димитров, който е бивш играч на „Беласица“, пристига днес в южния град заедно с Пламен Марков, последния селекционер, извел националите ни до голям футболен форум – европейското първенство в Португалия през 2004 г. Двамата ще са в компанията на благоевградчанина Валентин Чакъров, директор направление „Първенства и турнири“ във футболната централа. В последния момент ще стане ясно кой от тях ще отправи началния удар във встъпителния мач на проявата между „Югозападна сила“ и „Беласица 08“, който започва в 18.00 часа, но със сигурност присъствието на триото популярни личности ще привлече още зрители на и без това радващата се на солиден зрителски надпревара.

Валентин Чакъров Пламен Марков Александър Димитров

Първата вечерна сесия предлага още 3 двубоя от турнирната програма: „Овърдос“ – „Яворница“ /19.00 ч./, „Вихър“ /Кавракирово/ – „Дъбошница“/20,00 ч./ и „Огражденец“ – „Безименните“ /21,00 ч./. Съгласно регламента всеки отбор може да впише в тимовия си лист от 15 състезатели по 1 играч професионалист от Първа или Втора лига плюс още един аматьор от третия ешелон. Играе се във формат 5-ма полеви играчи и вратар в 2 полувремена по 20 минути, разрешени са хокейни смени при спряна игра. Тъчовете се изпълняват с крак, всеки шпагат се наказва с пряк свободен удар. Жълтият картон е съпроводен с двуминутно отстраняване от игра, а червеният – с 5-минутна санкция, след чието изтичане провинилият се няма право да се завърне в игра в този двубой, но се заменя със съотборник. Предвидени са и далеч по-крути мерки от организаторите, например при псувни, сбиване и системни грубости на даден футболист отборът му се отстранява от по-нататъшно участие в състезанието.

СТАНЧО СТАНЧЕВ