Кръгово кръстовище с 9-м остров заменя 3-лентовото на пътя Г. Делчев-Гърция

Кръстовище с кръгово движение на път II-19 Симитли-Разлог-Банско-Добринище-Гоце Делчев-граница с Гърция планира община Гоце Делчев за повишаване безопасността на движение и в изпълнение на мерки за успокояване на движението на входа на общинския център.

Кръговото кръстовище ще бъде разположено на мястото на съществуващо трикрилно кръстовище и ще бъде със следните размери: централен остров с радиус 9 м, от които 8 м зелени затревени площи и 1 м паважна настилка. На отстояние от 60 до 80 см от зоната на кръговото кръстовище е предвидено полагане на пешеходни пътеки тип „зебра“, при които са планирани и подходи с понижаване на регулата в изпълнение на изискванията на нормативната уредба за достъпна среда за населението. Ще се извърши и реконструкция на съществуващите отводнителни съоръжения.

Инвестиционното предложение е предвидено да бъде реализирано извън обхвата на защитени зони от мрежата „Натура 2000“, предвид което няма да има загуба на площи на типове природни местообитания и местообитания на видове, включително и птици, предмет на опазване в защитените зони.

ВАНЯ СИМЕОНОВА