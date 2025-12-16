Кр. Крумов е новият заместник окръжен прокурор на Кюстендил

Прокурор Крум Крумов встъпи в длъжност заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кюстендил на основание решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

След завършване на висше юридическо образование по специалност „Право“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“ и придобиване на юридическа правоспособност магистратът започна професионалната си кариера като следовател.

През 2005 г. Крум Крумов е назначен за прокурор в Районна прокуратура – Кюстендил, където от 2021 г. заема длъжността заместник районен прокурор.

През 26-годишния си професионален път прокурор Крум Крумов се е утвърдил като магистрат с висок професионализъм, задълбочени правни познания и значителен практически опит, допринасящ за ефективната работа на органите на съдебната власт.

ИВАН ИВАНОВ