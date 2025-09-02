Кукерите от жк „Миньор“ на Брежани събраха гости и приятели на банкет

Голям летен празник вдигна кукерската група от жк „Миньор“ на симитлийското село Брежани. Те събраха съседи, роднини, приятели и гости от други кукерски групи, за да отбележат празника с песни, танци, веселие и вкусна храна. Празничната вечер премина с много настроение, музика и наздравици, като събитието показа, че българските обичаи са живи и изпълнени със сила и дух.

Групата от жк „Миньор“ е добре позната не само в региона, но и в страната благодарение на своите впечатляващи костюми, изработени от естествени материали, като горски мъх, както и заради автентичните образи, които пресъздават.



Празникът на кукерската група, съхраняваща и предаваща традициите на младите, бе уважен от кмета на община Симитли Ап. Апостолов и управниците на Брежани – Петьо Борисов, и на Полето – Иван Манчев.

ПЕТЪР ПЕТРОВ





