Кукерите от кв. „Овча купел“ в с. Крупник с празничен банкет

Снощи кукерската група на квартала, намиращ се между Крупник и Полена, събра близки, приятели и почитатели на българските традиции на тържествен банкет. Празникът е част от календара на групата и бележи успешното им участие в редица фестивали и събития.

Сред официалните гости бяха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, народният представител Стефан Апостолов, кметът на Крупник Александър Равначки, кметовете на Брежани, Полена и Долно Осеново, както и представители на Общинския съвет – Симитли.

Гостите бяха посрещнати с богат курбан, приготвен от майстор-готвач Кирил Траянов, а празничната вечер продължи с жива музика и много настроение.

Традицията оживя още веднъж и доказа колко важна е ролята на местните кукерски групи за съхраняването на българския дух и обичаи!





